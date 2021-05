Les ministres en charge des Energies et de l’Equité sociale et territoriale sont appelés à accélérer le déploiement national du projet spécial d’électrification de 2 000 villages par le Président Macky Sall. Ce dernier effectuera une tournée économique, du 29 mai au 1 er juin prochain, dans les régions de Kaffrine et Kédougou. En Conseil des ministres hier, il a également évoqué la nécessité d’une répartition de 115 000 nouveaux lampadaires solaires, notamment dans les zones rurales et périurbaines.

Dans le cadre d’une tournée économique, le président de la République Macky Sall sera, du 29 mai au 1 er juin prochain, dans les régions de Kaffrine et Kédougou, pour inaugurer et lancer les travaux d’infrastructures publiques ‘’majeures’’. En conseil des ministres, hier, il a parlé de ‘’l’importance primordiale’’ qu’il accorde à l’aménagement et au développement durable de nos territoires. Il a réaffirmé, dans cette dynamique, sa volonté d’assurer, concernant ‘’l’équité sociale et territoriale, la satisfaction des besoins des populations, afin de consolider la dynamique d’émergence du Sénégal’’.

Ainsi, sur l’intensification de la mise en œuvre des programmes d’électrification rurale, il rappelle que l’accès universel à l’électricité, ‘’reste une priorité’’ de l’action gouvernementale et, à ce propos, les ministres en charge des Energies et de l’Equité sociale et territoriale, devront accélérer le déploiement national du projet spécial d’électrification de 2000 villages, prévu dans le cadre de la phase II du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC). Le Chef de l’Etat signale l’impératif d’améliorer, de façon notable, le taux d’électrification rurale dans les régions de Kédougou, Sédhiou et Kolda, en veillant au raccordement urgent de l’ensemble des communes prioritaires. Macky Sall a indiqué, par ailleurs, au ministre du Pétrole et des Energies, la nécessité d’une répartition optimale des 115 000 nouveaux lampadaires solaires qui seront implantés principalement dans les zones rurales et périurbaines, selon un cahier des charges en matière d’entretien, bien défini avec les communes.

Par ailleurs, abordant son agenda diplomatique, le Président a parlé de sa participation, comme Co-parrain, au Sommet de Paris sur le financement des économies africaines, le 18 mai dernier. Le Chef de l’Etat a indiqué que son message a, entre autres, porté sur les contraintes qui pèsent sur les économies africaines, les termes d’accès aux ressources, le plafond d’endettement et le traitement de la dette, le seuil de déficit budgétaire et de perception du risque d’investissement en Afrique. En effet, il a plaidé, lors de ce Sommet, ‘’pour la réallocation d’une partie des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) des pays développés aux pays africains, en appui à leurs efforts de résilience et de relance, et pour la réforme des règles de gouvernance économique et financière mondiale’’.

Le Président Macky Sall s’est, ainsi, réjoui des résultats de ce Sommet qui a confirmé les consensus déjà actés sur le moratoire de la dette, l’émission de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) à hauteur de 650 milliards de dollars US dont 33 milliards comme quote part africaine, plus, potentiellement, 100 milliards supplémentaires au titre des réallocations, selon les modalités à convenir. Le président de la République a également indiqué que le Sommet a lancé l’Alliance pour l’entreprenariat en Afrique (doté d’un financement d’un milliard de dollars Us en appui au secteur privé), et amplifié le plaidoyer pour l’accès universel au vaccin anti Covid-19 et sa production par certains pays africains qualifiés dont le Sénégal, pour faire passer le taux minimum de vaccination en Afrique de 20 à 40%, d’ici fin 2021.

BABACAR SY SEYE