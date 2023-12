Des chiffres et des faussaires

Un chemin si ardu, truffé de difficultés, d’obstacles pratiquement insurmontables à franchir. Tel semble être la quête de signature pour le parrainage citoyen. Cet exercice imposé par le corpus législatif et réglementaire tout en étant un premier test de popularité, est aussi un exercice de responsabilité et d’honnêteté. Oui ! Car parvenir à l’obtention du nombre requis de signatures pour le sésame qualifiant à l’élection présidentielle apparaît comme un indicateur de la crédibilité du prétendant à la magistrature suprême auprès du corps électoral qui lui-même est un échantillon représentatif de la population.

Obtenir ou non ce ticket participatif tout en pouvant mettre un terme prématurément à des ambitions ou alors autoriser des espoirs de victoires si l’on est retenu est, donc, un pari risqué pour tous. Cela explique, certainement, en grande partie les chiffres invraisemblables et même quelquefois surréalistes que l’on entend fuser de part et d’autre sur les collectes de signatures déjà obtenues par certains candidats.

Ainsi, si l’on devait se fier à certains de la majorité présidentielle actuelle, c’est-à-dire Benno Bokk Yaakaar, leur candidat aurait, déjà, obtenu un matelas de signatures égal à plus de trois millions de parrains. De même, du côté de l’ex-Pastef, des militants aussi zélés que ceux du camp du pouvoir avancent avoir glané, eux aussi, deux millions de sponsors. Entre ces deux camps ‘’surenchéristes’’, d’autres prétendants comme Déthié Fall, Bougane Guèye Dany et tutti quanti avancent, eux aussi, des chiffres tout aussi fantaisistes allant pour certains jusqu’à déclarer que leurs collectes auraient même dépassé cinq cent mille signatures.

Certes, la surenchère, la manipulation et le travestissement sont devenus le propre des politiciens depuis belle lurette, mais avec ces histoires de collecte de signatures pour le parrainage, une partie de la classe politique sénégalaise vient de franchir le Rubicon en montrant, encore, une nouvelle facette de son visage. Celle de faussaire capable d’utiliser tout et n’importe quoi pour parvenir à leur fin et tromper l’opinion.

Je salue, au passage, la retenue et la mesure dont semblent faire preuve jusqu’à présent des candidats comme Alioune Sarr, Khalifa Sall, Idrissa Seck, Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Mimi Touré, etc., qui refusent d’emprunter ce chemin sinueux de la tromperie.

Le nouveau magistère présidentiel qui devrait s’ouvrir après l’élection du 25 février prochain devrait prendre en charge l’assainissement des mœurs politiques afin d’y débusquer et d’en extraire les plaisantins et les acteurs de mauvaise foi qui veulent plus se servir de la politique et des délices qu’elle peut procurer en lieu et place d’une abnégation à être au service de l’intérêt général avec une bonne gestion des affaires publiques.

Cela est, donc, devenu un impératif que d’assainir nos mœurs politiques et sociales en mettant plus de rigueur dans l’application des lois et règlements avec comme préalable la vertu dans toute chose et en toute chose. Cette éthique morale et sociale ayant perdu de son importance depuis l’avènement de la première alternance et sous le magistère du ‘’Pape du Sopi’’. Car si le Sénégal a gagné en démocratie et en liberté depuis l’an 2000, il a aussi offert plus d’espace à la licence et à l’indécence au point que de nombreux citoyens pensent que l’ordre n’existe plus et que tout peut être fait selon la volonté de chacun. Ce qui nous ramène tout simplement dans le monde sauvage et le règne animal.

Souhaitons que le Conseil constitutionnel, en entrant en jeu lors de l’examen des signatures pour le parrainage citoyen, ait la main ferme et fasse appliquer avec toute la rigueur requise les dispositions du Code électoral. Il ne faudra pas seulement s’arrêter à retenir ceux qui auront respecté les dispositions édictées par le législateur, mais aussi et surtout sanctionner sévèrement ceux qui auront osé présenter des faux afin de tromper leur autorité.

Excellences sénégalaises

L’expertise médicale nationale vient, à nouveau, de se mettre en vedette. Une équipe médicale du pays de la Téranga, assistée par des spécialistes turcs, vient de réussir une première médicale sous nos cieux. Une série de greffes du rein réussie avec brio et succès qui vient s’ajouter à des réussites antérieures comme celle de la séparation de bébés siamois réalisée il y a quelques années de cela.

L’audience que le président de la République a accordée à cette équipe de brillants médecins comme il a l’habitude de le faire à chaque fois que l’expertise nationale se fait distinguer, est un clin d’œil envoyé à l’opinion publique et un signal fort destiné à cette frange de la jeunesse happée par d’autres tentations.

Or donc, l’apanage du mérite ne saurait être garanti qu’aux seuls sportifs et aux artistes pour porter haut le flambeau national et l’étendard de la République.

En honorant ces performeurs médicaux tout en s’inscrivant en droite ligne dans la tradition républicaine consistant à accorder toute la solennité requise à chaque fois que des universitaires du pays brillent au palmarès du Cames ou dans une des universités de la planète ou que des intellectuels de grande renommée comme Souleymane Bachir Diagne, Mamadou Diouf, Marame Kaïré, Penda Mbow, Felwine Sarr, Souleymane Mboup, Daouda Ndiaye, Moussa Seydi font retentir le nom du Sénégal par leurs travaux, le président Macky Sall manifeste l’importance qu’il faut accorder à l’Intelligence et la Connaissance comme étant les principaux vecteurs de l’évolution positive de l’Humain. A tel point, d’ailleurs, qu’aujourd’hui, l’on parle sur tous les cieux de la planète de l’économie de l’intelligence devenue le catalyseur de la croissance économique post-industrielle.

Et il n’y a qu’à voir les opportunités et les possibilités qu’offre l’intelligence artificielle avec les nouvelles technologies pour s’imprégner de ce nouveau paradigme obligeant à miser forcément sur l’éducation et la connaissance pour espérer un décollage économique et un développement pour tout pays.

Il faut y ajouter toujours sur ce même registre la mise au point d’un mini satellite par une équipe d’experts sénégalais en astronomie et en étude spatiale**. Le lancement prochain de ce satellite Made in Sénégal, car imaginé, inventé, fabriqué par des nationaux acquis aux thèses de Cheikh Anta Diop mais aussi de Senghor sur le génie et les capacités des civilisations du monde noir conforte encore le bréviaire soutenant que ‘’Kuy berë daan’’. Autrement dit, il y a que ceux qui osent qui réussissent, même si, comme le soutenait le président Abdou Diouf, ‘’ce n’est pas le chemin qui est difficile, mais c’est difficile qui est le chemin’’. Et pour avoir bien compris cette maxime dioufienne, la jeune journaliste Oumy Ndour, petite Goliath des droits des consommateurs, a fait reculer l’Hercule Senelec sur sa hausse inexplicable des tarifs de l’électricité.

Tous doivent lui reconnaître le mérite d’avoir obtenu des résultats là où les associations légales de défense des consommateurs, les syndicats, les députés et les politiciens ont brillé par leur démission pour la défense de leurs mandants face à l’Etat et à la société bénéficiaire du monopole sur la transformation et la vente d’énergie.

La « class action » de la combattive Oumy Ndour ouvre le chemin et les yeux aussi à tous sur la réalité que les batailles citoyennes bien conduites donnent toujours des résultats. Exemple à suivre par la société civile qui ne se mobilise, elle, que pour aller au secours de politiciens de son choix.

Abdoulaye Bamba DIALLO

*Titre emprunté à la célèbre chanson de Ndèye Seck Signature de Thiès. Et dans ce contexte actuel, le titulaire de la signature est le citoyen-roi, car véritable détenteur de la légitimité.

**En plus de la mise au point du satellite Made in Sénégal qui permet à notre pays de rejoindre le Maroc, le Congo démocratique, le Nigeria, le Kenya et l’Egypte dans le cercle restreint des pays africains présents dans l’espace, il y a aussi la réussite d’une mathématicienne qui figure en bonne place dans les rangs de l’équipe des spationautes de la France. Cette dame, qui a fait ses études à Thiès et à l’Ucad avant d’aller en Europe, devrait aller en orbite en quatrième position dans le calendrier français, après Sophie Adenot, suivant ainsi les traces de précurseurs comme Thomas Pesquet, Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry.