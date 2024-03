‘’Gare aux peuples qui n’ont pas de héros, gare aux peuples qui ont besoin de héros.’’

(José Fernandez, poète cubain)

Terminus

Enfin, nous sommes arrivés à la fin du processus. Il y aura, au bout du bout du bout, une élection présidentielle en 2024. Souhaitons que les urnes désignent un nouveau président apte à porter le costume taillé pour un véritable conducteur de peuple et un traceur de destin, et non pas pour un politicien quelconque.

La campagne électorale, avec ses caravanes, ses promesses faciles et mirifiques a, peut-être, permis aux citoyens sénégalais de se faire une idée non pas sur la grandiloquence des offres politiques, mais plutôt sur la pertinence avérée des programmes déclinés çà et là par les candidats à la recherche de bulletins de vote.

De l’agriculture à l’industrie, en passant par l’éducation, l’emploi des jeunes, les droits des femmes, entre autres, pas un seul candidat n’a été en reste dans le catalogue des promesses. Il y a une égalité totale entre eux sur ce registre, même si le populisme a fleuri dans tous les discours. A de rares exceptions comme avec Mamadou Lamine Diallo, Boubacar Camara, Khalifa Sall ou Amadou Ba et Anta Babacar Ngom, on a pu noter la pauvreté ou l’absence d’audace et de pertinence dans ce florilège de discours et d’anathèmes ressemblant plus à des vœux pieux et à des intentions qu’à des politiques bien pensées, bien réfléchies, bien structurées et clairement énoncées. À titre d’exemple, la campagne d’Idrissa Seck de cette année dénote des trois qu’il a déjà connues entre 2007 et 2019. Le Idy de cette année a plus misé sur le registre du notable bien établi, c’est-à-dire, celui de l’homme expérimenté et assagi par l’âge et les épreuves de la vie et qui font de lui, aujourd’hui, le président serein et pondéré dont le pays aurait, grandement, besoin après les tumultueuses années Wade et les trépidantes années Macky Sall.

Khalifa Sall, avec sa voix chevrotante, paraît emprunter les mêmes chemins de la sagacité et de l’expérience étatique comme Idrissa Seck, en s’octroyant le profil d’un homme d’État qui pourrait faire de lui l’homme de la situation, le président réconciliateur après les dégâts provoqués par les radicaux entre 2021 et 2023.

Amadou Ba, lui, sans jamais oser se présenter comme le candidat de la continuité du bilan de Macky Sall, tout en évitant soigneusement de se démarquer de celui-ci, s’est véritablement révélé au peuple sénégalais durant ses jours de campagne. Affichant une bonne maîtrise des dossiers de l’État ainsi qu’une bonne connaissance des réalités économiques, financières et sociétales du pays, il s’est octroyé la meilleure posture en ne cédant jamais aux propos ‘’ad hominem’’ et au travestissement de ses camarades concurrents issus des régies financières de l’administration comme lui. Sa tâche n’était pas aisée et son adresse des plus difficiles, car il lui a fallu se montrer comme un leader, un chef pouvant conduire ses troupes à la victoire, malgré les coups bas qui pleuvaient de toute part, surtout de son camp, mais aussi éviter les piques d’adversaires en manque de programmes et de stature.

La première réussite du candidat désigné par Macky Sall aura été d’entrer dans cette campagne en position de favori surfant toujours au-dessus de la mêlée et cherchant à donner de lui l’image d’un présidentiable, alors que certains cherchaient vaille que vaille à le cantonner dans le registre du technocrate sans relief, ni charisme. Y est-il parvenu ? Le verdict des urnes de dimanche nous édifiera sur sa stratégie.

La seule touche féminine de la Présidentielle, Anta Babacar Ngom, est, de mon point de vue, la plus belle révélation de cette campagne. Jeune, dynamique et avenante avec un discours très offensif ciblant principalement la jeunesse et le monde économique, elle a pu charmer et montrer qu’elle était de la graine des champions. À coup sûr, dans le futur, quel que soit son score final, son leadership se manifestera du côté des femmes et même ailleurs.

Le folklore des caravanes et le flonflon des cortèges ont introduit le spectacle et la récréation partout, au point d’occulter quelquefois le sérieux de la campagne. Mais, au final celle-ci aura révélé deux ou trois grandes choses.

Uno, le besoin de renouvellement du personnel politique national avec un plus grand soin à apporter pour que nous puissions avoir dans le futur des offres programmatiques qui dépassent le catalogue de bonnes intentions et de vœux pieux fleurant un populisme de mauvais aloi tendant à faire croire que notre pays est, déjà, une puissance qui peut imposer sa volonté au reste du monde. Autrement dit, arriver à proposer des programmes de société crédibles et alternatifs tenant compte du Nouveau Monde dans lequel la planète évolue depuis près d’une décennie et qui annonce des bouleversements majeurs pour les années à venir.

Deuxio, opérer un meilleur tri dans la sélection des candidatures en apportant plus d’exigence dans la transparence, la déclaration de patrimoine avant la validation finale.

Tertio, rationaliser les calendriers électoraux du pays afin d’éviter la campagne électorale permanente qui s’est installée depuis les années Abdou Diouf et qui a affaibli et appauvri le pays.

Abdoulaye Bamba DIALLO