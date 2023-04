Le Syndicat national des travailleurs de la construction BTP du Sénégal dénonce l'attribution des travaux de l’autoroute Ila Tivaouane à une entreprise BTP de la Côte d'Ivoire, un marché estimé à 335 milliards de francs CFA.

Se sentant délaissés au profit des entreprises étrangères et à bout de souffle financièrement, les travailleurs du BTP regroupés au sein du Syndicat national des travailleurs de la construction BTP du Sénégal ont convoqué la presse nationale, hier, pour aborder la situation difficile des entreprises de BTP du pays complexifiées par les décisions du chef de l’État.

En effet, les syndicalistes dénoncent avec la dernière énergie la décision du président de la République de confier les travaux de l'autoroute Ila Tivaouane à PFO, une entreprise BTP de la Côte d'Ivoire, pour une enveloppe de 335 milliards de francs CFA. Au moment où, regrette le secrétaire général dudit syndicat, nos entreprises nationales souffrent.

"Cela est inadmissible, à la limite, c'est tuer le secteur dans sa chaine de valeur", s’étrangle Diaraf Alassane Ndao.

Ceci est d’autant plus douloureux que de la dette intérieure due aux entreprises du secteur a explosé. Selon le secrétaire général, "rien que pour les grandes entreprises du secteur de la construction : CDE, CSE, Eiffage Sénégal et compte non tenu des multiples PME et PMI, l’État du Sénégal a des arriérés de paiement de plus de 200 milliards F CFA".

Au regard de cette situation alarmante et insoutenable pour les entreprises du secteur de la construction qui accusent des défauts de paiement des salaires, des problèmes de trésorerie, le secrétaire général souligne que "ceci compromet dangereusement les plans de développement et de relance de toutes les entreprises".

À cet effet, le syndicat exhorte l’État à mobiliser les fonds dus, sinon l’impensable peut se produire avec les 600 000 travailleurs et salariés.

De vive voix, le Syndicat national des travailleurs de la construction BTP appelle à des assises de leur secteur avec toutes les parties prenantes pour parler de santé et sécurité au travail, du respect des droits des travailleurs, du respect des normes nationales et internationales, surtout pour certaines entreprises multinationales comme celles chinoises qui font la pluie et le beau temps, au grand dam des travailleurs.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)