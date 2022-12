Après le meurtre d’Abdou Faye par un berger, avant-hier mardi dans son champ, les habitants de Kirène ont incendié plusieurs concessions de Thioumboukh Peulh, en guise de représailles. Retour sur une histoire grave et très sensible.

Avant-hier mardi, vers les coups de 18 h, le jeune Abdou Faye, âgé d’une vingtaine d’années et habitant du village de Souk, non loin de Kirène, dans la commune de Diass, était parti dans ses champs, à quelques encablures de chez lui. Une fois sur les lieux, il a constaté une forte présence de bœufs et de petits ruminants qui étaient en train de manger une partie de ses récoltes. Quand il a sommé les propriétaires de vider les lieux, ils ont refusé. Il s’en est suivi une dispute, puis une bagarre au cours de laquelle le jeune cultivateur a été poignardé par un des bergers avec une arme blanche.

Ensuite, pour ne pas subir la vengeance des proches de leur victime, ils ont pris la clef des champs, laissant sur place leur troupeau. Les proches de la victime sont arrivés et ont tenté de la sauver, en l’acheminant à l’hôpital. Malheureusement, le jeune a perdu la vie, puisqu’il avait été atteint au cou.

Le corps sans vie d’Abdou Faye a été, par la suite, acheminé par des éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers à l’hôpital de Grand Mbour, pour les besoins de l’autopsie.

En début de soirée, croyant que l’auteur du crime fait partie des habitants de Thioumboukh Peulh, des habitants de Souk et des villages environnants de Kirène sont partis à la recherche des bergers. Mais ils n’ont pas pu retrouver leurs traces. Ils ont réussi à se fondre dans la forêt qui jouxte le lieu du crime, informent des sources.

Ainsi, en guise de représailles, les villageois se sont rendus à Thioumboukh Peulh pour y mettre le feu, pour se venger. Selon le président des jeunes de ce village, leurs voisins sérères de Souk se sont trompés de personne, car l’auteur de la mort de leur fils n’habite pas à Thioumboukh Peulh. Il est juste un transhumant de passage dans leur zone. Ils ne le connaissent même pas. Pis, selon Issa Ka, leur seul tort est d’être des habitants du village peulh le plus proche de Souk.

En à croire M. Ka, la quasi-totalité des maisons dont 25 chambres a été totalement calcinée, avec tout ce qu’elles comportaient comme matériel, à savoir les chambres à coucher, le matériel électronique, des matelas, des écrins de bijoux, entre autres. A cela s’ajoutent, selon lui, des boutiques du village en cendre avec leurs contenus. Le préjudice est estimé à de plusieurs millions F CFA, informe-t-il. "L'auteur de ce meurtre n'habite même pas ici.

On ne le connait pas. Il est un transhumant, comme on en voit, à cette heure de l’année. Ils se sont dit que nous sommes le village peulh le plus proche et ils sont venus agir ainsi. Les dégâts sont inestimables. On ne peut les quantifier. Une énorme perte. La gendarmerie est là pour veiller au grain. Nous avons appelé un huissier pour constater les dégâts. Cette histoire n’en restera pas là. Nous allons la suivre jusqu'au bout. Tout Thiambokh Peulh est sous le choc. Ils étaient venus en grand nombre. Et lorsqu’ils n’étaient pas dans les dispositions de mettre le feu, ils défonçaient les portes et saccageaient tout ce que se trouvait à l’intérieur", confie Issa Ka, le responsable des jeunes de Thiambokh Peulh à ‘’EnQuête’’.

Selon un autre témoin de la scène qui a préféré garder l’anonymat, quand les assaillants sont arrivés au village, ils ont trouvé sur place un vieux âgé de plus de 60 ans qui a été blessé, après avoir reçu plusieurs coups. Il se trouve actuellement dans un hôpital de Thiès pour des soins.

‘’Durant tout le temps de la mise à sac du village, poursuit-il, les jeunes étaient absents. Ils étaient au travail. Imaginez, s’ils avaient trouvé sur place nos jeunes. Il allait y avoir un bain de sang. Le vieux qui a été blessé, ses enfants étaient hors du village. Je dis : heureusement. Il urge pour l’État de mettre un terme à cela, sinon, on ne sait pas jusqu’où iront les conséquences. L’auteur de ce crime est un berger transhumant et ils vengent sur nous. C’est du jamais vu’’, fulmine notre interlocuteur.

Il ajoute qu’hier matin, les assaillants ont voulu remettre cela, mais ils ont été repoussés par les gendarmes. Alors, ils se sont mis à lancer des pierres.

Des villageois interpellés par la gendarmerie

Hier, pour éviter que la situation n’empire, la brigade de la gendarmerie de Pout, appuyée par un escadron du groupement mobile d’intervention de la gendarmerie nationale, était sur les lieux pour veiller au grain. Les hommes en bleu ont aussi reçu le soutien du sous-préfet de Keur Moussa, ainsi que des pompiers. Tout ce monde était sur les lieux, durant toute la journée.

Dans cette affaire, renseignent des sources, une enquête va être rigoureusement diligentée, pour situer les responsabilités des uns et des autres.

Ainsi, plus de 24 heures après les faits, renseignent nos interlocuteurs, il y a eu des arrestations. Pour ne pas biaiser le secret de cette enquête très sensible, nos sources ont juste confirmé les interpellations, mais n’ont pas voulu nous dire le nombre, encore moins ce dont on les accuse, pour ne pas dire leur degré de culpabilité.

Ils sont en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Pout, pour les besoins de leurs auditions.