Préparée depuis plusieurs jours, la levée du blocus de la maison d’Ousmane Sonko, à la cité Keur Gorgui, n’a pas réussi. Les membres de la plateforme F24 s’étaient donné rendez-vous ce dimanche pour y mettre fin. Les forces de défenses et de sécurité les ont dispersés à coups de gaz lacrymogènes.

Annoncée depuis quelques jours à travers une campagne sur les réseaux sociaux, la levée du blocus de la maison du leader de Pastef, Ousmane Sonko, sise à la cité Keur Gorgui, promise par l'opposition à travers la plateforme F24, n'a pas eu lieu hier. Les forces de défenses et de sécurité (FDS) avaient pris le soin de bloquer toutes les voies qui mènent chez le leader de l'opposition, dès les premières heures de la journée. En nombre et armées jusqu’aux dents, elles n’ont éprouvé aucun mal à contrecarrer les plans des soutiens du leader de Pastef.

En début d'après-midi comme promis, des membres de l'opposition, dont Dr Cheikh Tidiane Dièye, le coordonnateur national de la plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Begg et membre de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), Dr Cheikh Dieng, patron du parti Fraternité éthique pour le progrès et la prospérité Tawfekh (Feep/Tawfekh), Maimouna Bousso de Force citoyenne, Moustapha M. Guirassy de Sénégalais unis pour le développement, Cheikh Tidiane Youm du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) et Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (PRP) se sont donné rendez-vous à la cité Keur Gorgui.

Sur les lieux, ils ont eu le temps de parlementer avec des limiers en faction. Ces derniers leur ont refusé l'accès, prétextant avoir reçu des ordres. La bande à Guirassy a eu beau négocier pour passer, ils n’ont pas obtenu gain de cause.

Mieux, au bout de quelques secondes, les forces de l’ordre ont chargé, en lançant des gaz lacrymogènes pour les disperser. Ce fut le sauve-qui-peut chez les politiques qui étaient accompagnés de leurs gardes du corps. Chacun des leaders est allé tranquillement prendre sa voiture, avant de quitter les lieux et rentrer chez lui sans faire de déclaration.

Quelques minutes après, via sa page Facebook, Déthié Fall a fait un communiqué pour expliquer ce qui s'est passé. "Chers compatriotes, comme d’habitude, ils (les hommes de tenue) nous ont gazés pour nous empêcher de rendre visite au président Ousmane Sonko membre de Yewwi Askan Wi. C’est très déplorable pour notre pays, jadis connu et respecté pour sa démocratie et les libertés, aujourd’hui piétinées par le régime de Macky Sall", a tonné le président du PRP.

Plus d'une heure après, des membres de Pastef sont venus aussi pour lever le blocus. Ils n'ont pas eu la chance des membres de la plateforme F24, vu qu'ils ont été interpellés. Il s'agit des députés et responsables Pastef à Touba Cheikh Thioro Mbacké, du coordinateur Pastef à Nguinguinéo, Bacary Diédhiou, Alphonse Sambou et Ismaila Diallo. Ils ont été par la suite acheminés dans les locaux de la Sureté urbaine du commissariat central de Dakar.

Pendant ce temps, à la cité Keur Gorgui, les FDS veillaient au grain. Leur mort d'ordre était de ne point accepter de rassemblement. Même la circulation, qui était impraticable les jours de manifestation, était fluide.

Il faut souligner qu’El Hadj Malick Gakou les avait devancés sur les lieux. Il n’était pas sur les lieux quand les FDS ont chargé.

Sur les réseaux sociaux, des partisans de Pastef ont traité de tous les noms d'oiseaux les leaders de leur formation politique et de la plateforme F24, soutenant qu'en agissant ainsi, c’est-à-dire en ne résistant pas face aux FDS, ils ont trahi Ousmane Sonko.

CHEIKH THIAM