Kylian Mbappé a perdu ses nerfs. L'attaquant du Real Madrid a écopé d'un carton rouge logique, ce dimanche après-midi, sur la pelouse du Deportivo Alavès. Le Français a perdu ses nerfs après avoir été quelque peu chahuté par la défense adverse. Il a alors décidé de se faire justice lui-même en commettant une faute grossière, semelle en avant. Et c'est tout sauf une première.

Janvier 2018 : Mbappé se fait justice lui-même

A l'époque, il avait dit "espérer que ce soit le dernier". En janvier 2018, Kylian Mbappé écope du premier carton rouge de sa carrière après une méchante semelle sur Ismaïla Sarr lors d'une demi-finale de Coupe de la Ligue face à Rennes (2-3). En sortant du terrain, l'attaquant français s'adresse alors à la caméra en estimant avoir "pris la même chose" la semaine précédente, se plaignant d'une sortie dangereuse d'Anthony Lopes qui n'avait pas été sanctionnée.

"On n’a pas été très bon et, au fur et à mesure, on est de plus en plus frustré, de moins en moins lucide et on fait un geste malheureux, justifie-t-il après la rencontre. Ce n’est pas à lui [Ismaïla Sarr, NDLR] que j’en veux sur le coup. […] Mais le fait que ma blessure à Lyon n’ait pas été sanctionnée, je l’ai encore en travers de la gorge." L'ex-star du Paris Saint-Germain écope finalement de deux matches de suspension.

Septembre 2018 : Savanier fait dégoupiller Mbappé

A Nîmes, Paris s'en sort, non sans mal (2-4). En fin de match, alors qu'il reçoit le ballon au milieu de terrain, Mbappé tente de prendre de vitesse Téji Savanier. Le ballon passe, pas lui : le Nîmois commet une très vilaine faute. Furieux, l'attaquant se relève immédiatement et bouscule le milieu de terrain sous les yeux de l'arbitre. Les deux hommes sont expulsés.

"Si c'est à refaire, je le referai, insiste-t-il après coup. Et je m'excuserai auprès de tous les supporters et de tout le monde, mais je ne peux pas tolérer ce genre de geste, ça n'a rien à faire sur un terrain de foot. La même faute où il y a intention de jouer le ballon, il n'y a pas de problème, mais il n'avait aucune intention de jouer le ballon, on l'a tous vu. Mais voilà, ce n'est pas grave, j'irai me défendre devant la commission." Celle-ci décide de lui infliger trois matches de suspension.

Avril 2019 : L'incompréhensible semelle

Une expulsion en Coupe de la Ligue, une autre en Ligue 1 et… une dernière en Coupe de France. En finale, cette fois-ci. Alors que Rennes et le PSG ne parviennent pas à se départager au bout de la prolongation (2-2), Mbappé perd le ballon… et ses nerfs. Sa grosse semelle à hauteur du genou de Damien Silva lui vaut un carton rouge direct et on ne peut plus logique.

"Il a eu quelques problèmes musculaires vendredi, tente de défendre son entraîneur d'alors, Thomas Tuchel. Peut-être que c'était dans sa tête. Il est très fiable d'habitude dans les matches comme ça. On a l'impression qu'il a manqué de confiance, et qu'il ne se sentait pas libre. Le carton rouge à la fin, ce n'est pas lui." Il écope, une nouvelle fois, de trois matches de suspension.

Avril 2025 : Le dernier craquage

Cette fois, le Real mène à Alavès mais Mbappé vit une première période difficile. L'attaquant français est chahuté par la défense adverse, parfois dans le dos de l'arbitre. Poussé quelques instants plus tôt par Abdel Abqar, il décide encore de se faire justice lui-même. En retard, l'attaquant madrilène applique son "tarif frustration" en envoyant sa semelle sur le tibia d'Antonio Blanco.

Il est d'abord sanctionné d'un avertissement, puis d'un carton rouge logique après consultation du VAR. En Espagne, il pourrait encore être sanctionné d'un à trois matches de suspension. Il ne manquera donc pas la finale de Coupe du Roi face à Barcelone, le 26 avril prochain.

