Leader de la Ligue 1, l’US Gorée va essayer de prendre le large en engrangeant le maximum de points lors de son déplacement sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur, ce samedi, en ouverture de la 10e journée du championnat.

LOUIS GEORGES DIATTA

Après la mauvaise opération du Jaraaf lors de ses matchs retard (deux nuls et une victoire), l’Union sportive de Gorée (1er, 20 pts) occupe seule la tête du championnat. Les Insulaires doivent s’atteler à conforter leur avance, qui n’est que de quatre points sur le deuxième et le troisième au classement. C’est donc l’objectif d’Aly Male et de ses joueurs à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, ce week-end. Pour cela, les Goréens devront réitérer le bon résultat réalisé lors de leur dernière sortie face au Jaraaf de Dakar (2-0), ce samedi, en ouverture du 10e tour du championnat. Ce sera sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur (4e, 15 pts), au stade municipal de Yoff (16h30). La tâche ne sera pas facile dans la mesure où l’US Gorée n’a plus battu l’Académie de la Sicap dans son fief depuis trois saisons (deux nuls et une défaite). Sa dernière victoire remonte au 14 juillet 2021, sur le score de trois buts à un. En plus, les Sicapois, ayant renoué avec le succès la journée précédente face à Génération Foot, ambitionnent de poursuivre dans cette dynamique pour remonter sur le podium.

Le Jaraaf (2e, 16 pts), devant prendre part à la 4e journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, ce dimanche au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, face à Orapa United Football Club du Botswana, voit son match contre Teungueth FC (5e, 13 pts) reporté.

WallyDaan fonce sur USO

L’apprentissage de l’élite est plutôt bien assimilé par WallyDaan. Au bout de neuf tours de championnat, le club de Thiès s’est hissé au podium du classement en occupant la troisième place, à égalité de points (16 pts) avec le Jaraaf. Le promu n’est pas impressionné par les cadors de la Ligue 1. La preuve, WallyDaan a battu l’actuel leader, US Gorée (2-3), sur sa pelouse. Les Thiessois ont tenu tête à l’AS Pikine (1-1), au Jaraaf (1-1), à Teungueth FC (1-1), et dominé le Casa (0-1) et Guédiawaye FC (1-0). Ce samedi à domicile, les protégés de Sellé Dieng visent la tête de l’Union sportive de Ouakam (12e, 9 pts). Une troisième victoire d’affilée leur permettrait de prendre la deuxième place en attendant le match Jaraaf - TFC. Mais les Ouakamois n’envisagent pas les choses dans ce sens. N’ayant pas gagné depuis quatre matchs (deux défaites et deux nuls), les Requins espèrent renouer avec le succès et éviter la zone de relégation.

Casa - AS Pikine pour la relance

Le stade Aline Sitoé Diatta va abriter, ce dimanche, le choc entre le Casa Sports (14e, 7 pts) et l’AS Pikine (8e, 11 pts). Le club de Ziguinchor, qui traverse une mauvaise passe après deux défaites de rang, doit se ressaisir. Les hommes de Balla Djiba doivent revoir leur copie, notamment en attaque, pour mettre fin à la disette. L’attaque du Casa n’a inscrit que trois buts lors de ses six dernières sorties en championnat, soit une moyenne de 0,5 but par match. Mais l’opération de relance des Ziguinchorois ne va pas être une promenade de santé. En effet, le Casa Sports va faire face à un adversaire qui lui a toujours montré une opposition farouche dans son fief. De plus, les Pikinois semblent retrouver du poil de la bête après une victoire face à Teungueth FC (1-0) et un nul sur la pelouse du Jaraaf (0-0). Ils essaieront donc de prendre les trois points à Ziguinchor pour améliorer leur rang.

Le stade municipal de HLM sera le théâtre du duel de promus entre l’ASC HLM (7e, 11 pts) et Ajel de Rufisque (10e, 11 pts). Les deux équipes cherchent à renouer avec la victoire. Ce sera la même ambition pour Génération Foot (15e, 7 pts), qui se débat dans la zone rouge. Les Académiciens de Déni Birame n’ont plus gagné depuis six rencontres (trois défaites et trois nuls). Les Grenats vont se rendre, ce dimanche, sur la pelouse de la Linguère de Saint-Louis (13e, 8 pts), qui vise une deuxième victoire consécutive. Guédiawaye FC (11e, 10 pts), qui a été surpris par WallyDaan (0-1) la journée précédente, va tenter de se relever à domicile lors de la réception, ce samedi, de Jamono Fatick (16e, 7 pts), qui cherche à sortir de la lanterne rouge. Le même jour, Oslo FA (9e, 11 pts) reçoit Sonacos de Diourbel (6e, 13 pts).