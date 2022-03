Génération Foot (23 pts, +9) est devenue le nouveau leader de la Ligue 1, grâce à sa large victoire sur les terres de Mbour Petite Côte (4-1), en match comptant pour la 13e et dernière journée de la phase aller. Le Jaraaf de Dakar (3e, 20 pts, +5), en déplacement sur la pelouse du Cneps Excellence, ce lundi, vise cette première place.

Guédiawaye FC n’a pas su tenir son rang. L’équipe de Guédiawaye a été freinée dans sa course victorieuse (trois succès d’affilée) par le Casa Sport de Ziguinchor. Les hommes du coach Ansou Diadhiou, qui étaient dans le dur, depuis quatre journées (quatre nuls), ont renoué avec la victoire sur la pelouse du GFC (2-0), grâce à des buts de Raoul Diémé (13e) et Abdullie Kassama (82e). Grâce à ce succès, les Ziguinchorois se hissent, provisoirement à la 2e place, avec le même nombre de points (23 pts, +6) que Génération Foot. Guédiawaye FC est relégué à la 3e place (22 pts).

Le leader provisoire est Génération Foot (23 pts). L’Académie de Déni Birame Ndao n’y est pas allée avec le dos de la cuillère, face à Mbour Petite Côte, samedi dernier au stade Fodé Wade de Saly. Les hommes d’Olivier Perrin ont étrillé les Mbourois sur le score de quatre buts à un. C’est Jean-Louis Barthélemy Diouf (12e) qui a ouvert le score pour GF avant que Ngala Oumar Samb ne remette les pendules à l’heure (19e) et de remettre son équipe sur les rails avant d’aller à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les deux équipes partaient à chances égales. Mais les Pélicans se sont retrouvés le bec dans l’eau. Leur défense a été noyée en seconde période par l’attaque des Grenats. Lamine Camara (69e) a redonné l’avantage à son équipe (2-1), puis Ngagne Fall a achevé les Mbourois avec son doublé (84e, 87e).

Génération Foot s’installe à la tête du classement, en attendant la sortie du Jaraaf (5e, 20 pts, +5) qui pourraient prendre la première place, en gagnant par une différence de quatre buts sur le terrain du Cneps Excellence de Thiès (13e, 11 pts), cet après-midi (16 h 30).

Diambars enchaine

Ayant mis fin à sa longue disette (six nuls et quatre défaites), Diambars de Saly est inarrêtable, depuis sa victoire (3-0) face au Cneps de Thiès. Hier, les Académiciens ont enchainé un 2e succès de rang, en s’imposant (2-0) sur la pelouse de l’US Gorée (8e, 16 pts) et sont montés à la 9e position (15 pts).

En ouverture de la 13e journée, ce samedi, Teungueth FC (6e, 16 pts) a été tenu en échec (1-1) par l’AS Pikine (4e, 21 pts). C’est le même score qui a sanctionné le match entre le Ndiambour de Louga (14e, 10 pts) et l’AS Douanes (11e, 13 pts). Dakar Sacré-Cœur (10e, 14 pts) et la Linguère de Saint-Louis (7e, 16 pts) se sont quittés sur un score nul et vierge.