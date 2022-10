À l'issue de cette 2e journée du championnat de Ligue 1, Teungueth FC a fait la bonne opération, avec une deuxième victoire de rang. Le choc entre Génération Foot et Casa Sports et le duel entre les promus se sont soldés par des matchs nuls et vierges.

Le Teungueth FC réalise une magnifique opération en allant s'imposer, sur le score de 2 à 0, à Thiès face au Cneps Excellence. Les Rufisquois signent, du coup, leur deuxième victoire d'affilée. Pour leurs adversaires de ce weekend, c'est un deuxième revers, sans le moindre but marqué. Les Thiessois sont lanterne rouge.

Un match nul et vierge aura été le résultat du duel entre les promus. En effet, la Sonacos de Diourbel et le Stade de Mbour n'ont pas fait mieux que se neutraliser et partagés les points qui profitent, cependant, plus aux Mbourois qui n'essuient toujours pas de revers avec un deuxième clean shit au compteur. Le club de Mbour réussit donc, un bon début de championnat.

Diambars de Saly se ressaisit à domicile face à la Linguère de Saint-Louis en s'imposant sur le score de deux buts à un. Les Saint-Louisiens devront donc attendre pour décrocher leur première victoire. Pour l'heure, le club saint-louisien n'enregistre qu'un petit point au compteur.

Le Jaraaf n'y arrive pas…

Le Jaraaf peine à démarrer sa saison. Après leur premier match soldé par un nul face au promu de la Sonacos, les Médinois s'inclinent, cette fois-ci, contre l'AS Douanes. Les protégés de Youssoupha Dabo, prétendant naturel au titre, doivent vite se mettre en rythme, car certaines formations comme le TFC commencent déjà à sortir du lot.

Par contre, l'AS Pikine peut oublier son revers à domicile, lors de la 1re journée. En effet, les Pikinois se sont imposés face à l'US Gorée, loin de leurs bases, ce weekend, par le plus petit des scores. Le club de la banlieue lance, par la même occasion, sa saison. Quant aux Insulaires, le match nul décroché la semaine dernière face à la Linguère n'aura pas été rentabilisé.

Le Guédiawaye FC ne décroche toujours pas sa première victoire de la saison, mais a inscrit tout de même son premier point face à Dakar Sacré-Cœur. Toutefois, avec un match nul vierge, les banlieusards devront encore attendre pour faire trembler les filets.

Un choc finalement pas percutant

Le choc tant attendu entre Génération Foot et Casa Sports n'aura pas manqué de "décevoir" les fans, en se soldant par un match nul et vierge. Les deux candidats au sacre final ont joué la carte de la prudence, ce qui a abouti à une rencontre avec zéro but.

Avec trois rencontres conclues sans le moindre but, cette 2e journée n'aura pas été emballante. Au total, les filets n'auront tremblé qu’à six reprises. À titre comparatif, les attaquants étaient plus prolifiques, lors de la 1re journée, avec huit buts inscrits.

Mamadou Diop stagiaire