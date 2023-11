Actuel leader du championnat, Dakar Sacré-Cœur va se rendre chez son dauphin, Teungueth FC, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1, ce samedi.

Le stade Ngalandou Diouf de Rufisque sera le théâtre de l’une des plus grandes affiches de la 5e journée de Ligue 1, ce week-end. Teungueth FC (2e, 8 pts) va accueillir l’actuel leader, Dakar Sacré-Cœur (1e, 10 pts), ce samedi dans le choc au sommet. L’Académie de la Sicap espère conforter son leadership avec une troisième victoire d’affilée sur la pelouse de TFC. Au cas échéant, les Sicapois compteraient cinq longueurs d’avance sur leur poursuivant. Les hommes du coach Hassane Fall ont démontré leur capacité à bien voyager en remportant leurs deux premières sorties en déplacement (0-2 contre la Sonacos et 0-1 face au Casa Sports). En plus d’avoir une attaque prolifique (6 buts en quatre rencontres, soit 1,5 par match), DSC a une défense solide, qui n’a concédé qu’un seul but en quatre matchs.

Mais le club de Rufisque n’entend pas laisser échapper cette chance de prendre la tête du classement. Après avoir tenu en échec Guédiawaye FC, le week-end dernier, les protégés de Cheikh Gueye sont décidés à renouer avec le succès à domicile. Ils pourront compter sur le soutien du public rufisquois.

Jamono Fatick (3e, 6 pts) va scrupuleusement surveiller cette rencontre du haut du tableau. En cas de faux pas de TFC, le promu pourrait revenir à la seconde place. Il lui faudra s’imposer lors de la réception de la Linguère (9e, 5 pts), ce dimanche. À défaut, les Fatickois risqueraient de se faire doubler par leurs poursuivants, dont le Jaraaf (4e, 6 pts). Le club de la Médina va accueillir, ce samedi, la Sonacos de Diourbel (10e, 4 pts). Guédiawaye FC (5e, 6 pts) également est un candidat pour le podium. GFC va se rendre sur la pelouse du Stade de Mbour (13e, 3 pts), qui a besoin de se relancer.

Casa, AS Pikine en quête d’un second souffle

Le club de Ziguinchor est en pleine traversée du désert. Les hommes de Ansou Diadhiou ont enchainé les contreperformances depuis le début de la saison. Le club fanion du sud du Sénégal est en difficulté après les nombreux départs dans son effectif et peine à retrouver ses repères dans son nouvel antre du stade municipal de Kolda. Le week-end dernier, le champion du Sénégal 2022 a enregistré sa troisième défaite d’affilée en tombant lourdement sur la pelouse de Diambars (3-0).

Pire, les Ziguinchorois ont déjà mordu la poussière à deux reprises sur leur nouvelle pelouse. Ce dimanche, le Casa Sports (14e, 1 pt) a la possibilité de mettre fin à cette mauvaise passe, lors de la réception de l’US Gorée (6e, 5 pts). Pour cela, il devra relever son niveau de jeu, aussi bien offensif (seulement deux buts inscrits en quatre sorties) que défensif (sept buts concédés). Mais les Goréens, désireux de se rattraper à la suite de leur revers à domicile face au Jaraaf (0-1), ne vont pas leur faciliter la tâche.

L’AS Pikine (11e, 4 pts) aussi a besoin d’un second souffle pour accélérer la cadence. Les Pikinois sont à la traine et pourraient se ressaisir, lors de l’accueil de Diambars (8e, 5 pts), ce dimanche. Mais les Académiciens de Saly, qui ont repris la compétition de la plus belle des manières par une large victoire face au Casa (3-0), veulent maintenir cette bonne dynamique. La dernière affiche devant opposer Génération Foot (12e, 4 pts) à l’US Ouakam (7e, 5 pts) devrait se tenir, dimanche prochain, au stade Lat Dior.

Programme Ligue 1 Samedi Stade Ngalandou Diouf 16h30 Teungueth FC - Dakar Sacré-Cœur Dimanche Stade Alassane Djigo 16h30 AS Pikine - Diambars Stade Iba Mar Diop 16h30 Jaraaf - Sonacos Stade Municipal Kolda 16h30 Casa Sports - US Gorée Stade Caroline Faye 16h30 Stade Mbour - Guédiawaye FC Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fatick - Linguère Génération Foot - US Ouakam À déterminer Ligue 2 - 5e journée Samedi Stade Caroline Faye 16h30 Demba Diop – Niary Tally Stade Maniang Soumaré 16h30 Amitié FC – Cneps Stade Municipal P.A 16h30 RS Yoff - Keur Madior Dimanche Stade Ngalandou Diouf 16h30 AJEL - Thiès FC Stade Municipal HLM 16h30 HLM - Oslo Stade Amadou Barry 16h30 AS Douanes - Ndiambour Stade Maniang Soumaré 16h30 WallyDaan - Duc

LOUIS GEORGES DIATTA