Comme tous les ans, le quotidien L'Equipe dévoile ce jeudi le classement des joueurs les mieux payés en Ligue 1. Et comme tous les ans, le Paris Saint-Germain, avec une puissance financière XXL, écrase la concurrence avec au total 15 joueurs dans le Top 20 ! On retrouve bien évidemment, dans l'ordre, Kylian Mbappé (6 M€ par mois en brut), Neymar (3,675 M€), Lionel Messi (3,375 M€), Marquinhos (1,2 M€) et Marco Verratti (1,2 M€) aux premières places.

Avec uniquement des Parisiens aux 10 premiers rangs, il faut tomber à la 11e position pour découvrir le premier joueur d'une autre équipe : l'attaquant de l'AS Monaco Wissam Ben Yedder (650 000 €). Dans la suite de ce Top 20 (avec des égalités), il y a tout de même trois Marseillais (Jordan Veretout, Alexis Sanchez et Eric Bailly) et quatre Lyonnais (Alexandre Lacazette, Jérôme Boateng, Dejan Lovren et Corentin Tolisso).

…Galtier, le coach le mieux payé

Comme chez les joueurs, le Paris Saint-Germain domine également les débats en Ligue 1 concernant les salaires des entraîneurs ! Avec des émoluments mensuels (en brut) estimés à 665 000 euros, le coach francilien Christophe Galtier s'impose bien évidemment comme le technicien le mieux rémunéré du championnat de France, selon le quotidien L'Equipe ce jeudi. En passant de l'OGC Nice au PSG, le Français a d'ailleurs quasiment doublé ses revenus.

Derrière lui, on retrouve dans l'ordre le Marseillais Igor Tudor (330 000 €), le Rennais Bruno Génésio (250 000 €), le Lyonnais Laurent Blanc (230 000 €) ou encore le Lillois Paulo Fonseca (220 000 €). Sans prendre en compte la situation particulière de l'intérimaire Alexandre Dujeux à Angers, Will Still, malgré ses excellents résultats, est l'entraîneur le moins bien payé de L1 : 18 500 €.