Les Sénégalais en lice pour la Ligue des champions connaitront leur sort dans la plus prestigieuse compétition des clubs européens à l’issue de la 8e et dernière journée de la phase de ligue, ce mercredi.

La Ligue des champions va boucler sa phase de ligue, avec la 8e et dernière journée dont tous les matchs sont prévus ce mercredi, à la même heure (20 h). L’AS Monaco (10e, 13 pts) de Lamine Camara et Krépin Diatta, et le Stade Brestois (13e, 13 pts) d’Abdallah Sima et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye étant assurés de jouer les barrages, vont tenter un dernier exploit pour s’offrir une qualification directe en 8es de finale.

Camara et Diatta dans le chaudron lombard

L’ASM s’est relancée grâce à sa victoire lors de la réception d’Aston Villa (1-0), la journée précédente. Le club de la Principauté peut espérer se qualifier directement en 8es de finale (top 8) en cas de victoire sur la pelouse de l’Inter Milan (4e, 16 pts). Comme lors de la 1re journée, les Monégasques devront sortir le grand jeu pour faire tomber le club milanais, qui figure parmi les prétendants au titre. Les hommes d’Adi Hutter ont créé la sensation en battant le FC Barcelone (2-1), au stade Louis II.

Après une mauvaise passe durant quatre matchs (3 défaites et 1 nul, toutes compétitions confondues), Lamine Camara et ses coéquipiers semblent se remettre sur les rails, avec deux victoires d’affilée. Le milieu de terrain sénégalais sera d’un grand apport pour son équipe. Devenu une pièce maitresse du dispositif de Hutter, son abattage peut s’avérer précieux pour son équipe. Sa capacité à ratisser l’entrejeu lui permet de récupérer beaucoup de ballons et d’amorcer les offensives dans le camp adverse. Lors de la victoire face à Aston Villa (1-0), il a intercepté trois balles et réussi 77 % de ses passes (23 passes réussies sur 30 tentatives). Préposé à l’exécution des balles arrêtées, il est l’arme fatale pour l’ASM dans ce registre. Il est le meilleur passeur de son équipe, à égalité avec Akliouche (5 passes).

Loin de leur public, les Monégasques doivent jouer crânement leurs chances, face à un adversaire qui se bat pour conserver sa place dans le top 8. De plus, le coach Hutter est confronté à une cascade de forfaits : Wilfried Singo (ischio-jambiers), George Ilenikhena (adducteurs), Folarin Balogun (épaule) et Mika Biereth (non qualifié) seront absents.

Le club lombard n’a besoin que d’un point pour assurer sa qualification. Mais son entraineur Simone Inzaghi ne compte pas jouer à la roulette russe. ‘’On ne peut pas calculer entre victoire et nul. Nous savons que nous avons fait jusque-là un excellent parcours lors des sept premières journées, mais il faut qu’on fasse encore le dernier pas’’, a-t-il déclaré en conférence de presse de veille de match.

Sima et Niakhaté Ndiaye défient l’ogre madrilène

Le Stade Brestois a fini de démontrer qu’il n’est pas venu en Ligue des champions pour jouer les figurants. Pour sa première campagne européenne, le club breton a fait forte impression, en figurant pendant longtemps dans le top 8 du classement. Mais les deux défaites lors de ses trois dernières sorties, dont celle contre le Shakhtar Donest (2-0) de la 7e journée, ont plombé l’envol des Brestois.

Malgré ce coup de frein, les Bretons ont décroché un ticket pour jouer au moins les barrages.

Mais les hommes d’Eric Roy vont tenter un dernier coup d’éclat, ce soir, face au Real Madrid (16e, 12 pts). Meilleur buteur du club en C1, avec trois buts, Abdallah Sima n’a plus marqué depuis son doublé contre le Red Bull Salzbourg (0-4), en octobre 2024. Malgré une place de titulaire hypothécaire, l’attaquant sénégalais pourrait être un atout offensif pour son équipe. Alors qu’en défense, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye s’est fait une place dans l’axe aux côtés de Chardonnet. Sa jeunesse et ses athlétiques seront indispensables face à une attaque madrilène en pleine bourre (17 buts en quatre matchs), avec un Kylian Mbappé de plus en plus tranchant. L’attaquant français a inscrit un triplé face à Valladolid (0-3) comptant pour la 21e journée de La Liga.

Chérif Ndiaye face à Niasse, pour l’honneur

Contrairement aux quatre Sénégalais cités plus haut, Chérif Ndiaye de l’Étoile Rouge de Belgrade (32e, 3 pts) et Cheikh Niasse des Young Boys Bernes (36e, 0 pt) sont déjà éliminés. Leurs deux équipes s’affrontent pour l’honneur. Le club serbe, qui a perdu à domicile face au PSV Eindhoven (2-3), veut terminer en beauté par une victoire. L’attaquant sénégalais ayant d’ailleurs marqué son deuxième but en C1 contre les Hollandais vise une troisième réalisation en Ligue des champions. Pour sa part, Niasse et ses coéquipiers ne comptent pas quitter la compétition sans aucune victoire et aucun point enregistré. Ce dernier match en C1, de surcroit à domicile, est une occasion pour gouter à la saveur d’un succès européen.

LOUIS GEORGES DIATTA