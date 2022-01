Les résultats des élections départementales à Linguère ont été publiés. Sur les 124 904 inscrits, 66 898 ont voté. La coalition Benno Bokk Yaakaar a obtenu 40 992 voix, la coalition Yewwi Askan Wi 14 592 et la Grande coalition Wallu Sénégal 9 376. Concernant les clés de répartition des conseillers, BBY a eu 48 conseillers, Yaw 7 conseillers et Wallu 5 conseillers. Après la publication des résultats, Me Amadou Ka, qui a rempilé à la tête du Conseil départemental de Linguère, a soutenu qu’il va poursuivre les projets entamés tout en essayant le maximum possible de satisfaire la demande sociale au niveau de son département.

Sur ce, Me Ka a promis d’appuyer l’hôpital Maguette Lo afin qu’il soit doté d’un scanner ultramoderne, pour diminuer la souffrance des populations qui se déplaçaient jusqu’à Louga ou à Touba pour trouver cet appareil ; de poursuivre la construction des salles de classe dans les collèges et lycées pour atteindre l’objectif ‘’Zéro abri provisoire’’ ; d’appuyer les jeunes et les femmes en créant des espaces récréatifs, mais aussi de poursuivre les financements des femmes avec ses partenaires financiers et enfin de promouvoir la coopération décentralisée.

‘’De 2014 à nos jours, nous avons fait beaucoup de réalisations. On peut citer, entre autres, la construction d’un centre d’accueil et urgence à l’hôpital Maguette Lo de Linguère, pour un financement de plus de 100 millions F CFA, les abattoirs de Dahra à hauteur de 250 millions F CFA, la construction de collèges et lycées et des murs de clôture. La victoire n’a pas été facile certes, mais nous l’avons eu avec 63 % des votants. Nous avons parcouru tout le département. Maintenant, nous demandons au président de la République de nous accompagner dans cette mission. Nous lançons aussi un appel solennel à tous les responsables du département à s’unir davantage, main dans la main, afin de gagner avec un meilleur score les prochaines échéances’’, a soutenu le PCA de la Société des infrastructures de réparation navale (SIRN) de Dakar.