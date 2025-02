Mabouba Diagne, ministre de l’Élevage, était à Linguère, ce week-end, pour visiter le ranch de Dolly Djibo Leyti Ka. Il veut en faire un grand pôle agro-industriel.

Hier, à l’issue d’une visite de plusieurs heures, le ministre de l’Élevage a souligné que ‘’les 87 500 ha du ranch de Dolly, clôturé par un mur de 120 km, avec 14 portes et trois forages, représentent l’un des corridors de la transhumance’’. De ce fait, a ajouté Mabouba Diagne, ‘’Dolly pourrait devenir un grand pôle agro-industriel’’.

Pour cela, a-t-il annoncé, ‘’nous allons construire un grand périmètre agricole du Sénégal, appelé Gpas, où nous cultiverons des fourrages toute l’année, gérés par la jeunesse et les femmes. Nous prévoyons également d’installer des abattoirs modernes, des laiteries et des usines de produits laitiers. En revoyant le statut du ranch, nous envisageons de le transformer en une Agence de développement de l’élevage (ADE) qui sera une société parapublique à usage industriel et commercial. Elle aura un conseil d’administration et une direction générale pour attirer des investissements publics, parapublics ou encourager un partenariat public-privé. Notre ambition est de faire de Dolly un grand centre pour l’élevage, qui accompagnera le pastoralisme, tout en créant une coopérative agricole communautaire orientée vers l’élevage, en partenariat avec la jeunesse, les femmes et la population locale’’.

Le ministre a également déploré la panne des forages, précisant que seuls deux forages fonctionnent, sur les trois. Il a promis de discuter avec son collègue de l’Hydraulique pour trouver une solution. Concernant le mur de clôture, il a noté des actes de vandalisme et annoncé des mesures. ‘’Je vais discuter avec le ministre de l’Intérieur pour améliorer la sécurité dans ce centre. J’appelle également à mettre fin à ce vandalisme. Avant la journée de l’élevage qui se tiendra à Kaolack, je convoquerai une réunion extraordinaire avec le préfet, le sous-préfet, les chefs de village et les acteurs de l’élevage pour définir une stratégie sur l’avenir du ranch et des communes qui longent les corridors pastoraux’’.

Par MOR MBATHIO NDIAYE