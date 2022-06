Les images ont fait le tour de la toile, hier. Des Lions du basket dormant à même le sol à l’aéroport d’Istanbul. Ils se rendaient en Égypte. Cela a créé une vague de dénonciations et d’indignations de Sénégalais. Parmi eux, l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket-ball Baba Tandian. Il s’en est pris à l’actuel patron du basket, Me Babacar Ndiaye, et au ministre des Sports Matar Ba.

‘’Nous avons des difficultés à justifier et à expliquer ce qui arrive à l'équipe du Sénégal, la meilleure en Afrique depuis 60 ans. Grand Babacar Seck, Pierre Sagna, Adidas 1 et 2, Bengali Kaba, Cheikh Sylla, Yaya Sissokho, feu Cheikh Mbacké et plus près Vieux Ndoye et Gorgui Sy Dieng, etc., ont du mal à voir cette grande équipe du Sénégal dormir par terre dans un aéroport du monde’’, dit-il.

‘’Aucun des membres de la fédération n'a joué au basket au plus bas de l'échelle. Voilà l'équipe à qui Matar Ba fait confiance de manière incroyable’’, regrette M. Tandian. Il demande au président de la République de réagir afin de limiter les dégâts. En effet, pour lui, ceci montre la chute du basket sénégalais ou du moins des équipes nationales de basket.