Hier marquait la célébration de la Journée mondiale du livre. A cette occasion, un rapport de la direction du livre et de la lecture indique que trois cent écrivains ont bénéficié, en 2020, du fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture et de la Communication, qui a permis d’aider à éditer ou à acheter 365 titres.

‘’Trois cent soixante-cinq titres (éditions et achat) ont pu être appuyés, pour un total de 365.000 exemplaires produits, grâce au concours du fonds d’aide à l’édition’’, révèle le texte. Qui relève également que les frais d’édition et l’acquisition d’exemplaires des livres bénéficiaires ont coûté 600 millions de francs CFA au fonds d’aide à l’édition.

Cet appui permet, en plus de l’assistance financière fournie aux maisons d’édition, d’’’apporter une plus-value aux entreprises d’imprimerie et aux librairies’’, en vue de ‘’la diffusion et la commercialisation des ouvrages’’. Soixante-cinq maisons d’éditions, 35 imprimeries, 20 librairies, 53 bibliothèques régionales et centres de lecture et d’animation culturelle ont bénéficié, en 2020, du fonds d’aide à l’édition.

En outre, 20 associations s’activant dans le sous-secteur du livre et de la lecture ont aussi bénéficié du fonds, qui a aidé à leur fonctionnement et au déroulement de leurs ‘’activités d’animation, de formation et de capacitation de leurs membres’’.