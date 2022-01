Les élections locales, comme le nom l’indique, sont une affaire locale. C’est pourquoi plusieurs partis et coalitions, quelques fois inconnus, sont en compétition. Par contre, les coalitions traditionnelles comme BBY, Wallu Senegaal, Yewwi Askan Wi sont, presque partout, dans la course pour la conquête des 557 communes du Sénégal.

S’il devait y avoir une classification des listes en lice pour les prochaines Locales, Benno Bokk Yaakaar (BBY) serait certainement en tête. La coalition majoritaire, comme on devait s’y attendre, est présente dans toutes les zones du Sénégal et dans les communes les plus reculées dont les noms restent méconnus du Sénégalais Lambda. Seulement, dans certaines de ces localités, cette coalition devra rivaliser avec ses alliés comme le Parti socialise ou la Ligue démocratique (LD). C’est le cas à Ndiène Lagane, dans la préfecture de Gossas, de Syer dans le Keur Momar Sarr ou dans la municipalité de Samine (sous-préfecture de Djibanar) où les socialistes ont choisi de faire cavalier seul. Il en est de même à Mbeulekhé, dans la sous- préfecture de Yang-Yang, de Dabo, dans le Fouladou. Le parti créé par Senghor souhaite également se positionner à Somone, dans le département de Mbour, ainsi qu’a Dianganiao.

Dans le même temps, la coalition Sénégal 2035 de Mame Mbaye Niang est en course dans plusieurs localités de Dakar. Elle a également fini d’investir le Sénégal des profondeurs. Sa liste est en compétition dans la commune de Vélingara, les sous-préfectures de Linkering, de Saré Coly Salle (département de Vélingara), dans la sous-préfecture de Sagatta Djolof, de Barkedji…

Autre allié ayant opté pour se jauger durant ces échéances, c’est le Parti des libéraux et des démocrates/And Suqali d’Omar Sarr et les ex-membres du Parti démocratique sénégalais dont Babacar Guèye, Me Amadou Sall… Les ex-partisans de Me Abdoulaye Wade, qui ont récemment rejoint la majorité, sont ainsi à Boghol, à Djinany, à Ndiamalathiel (préfecture de Bounkling), mais également, à Paos Koto…

Absence de grandes coalitions dans certaines localités

Cependant, pour ces Locales, la compétition sera âprement discutée entre les grandes coalitions présentes presque dans toutes les villes. Il s’agit : de Benno Bokk Yaakaar de la majorité, de Yewwi Askan Wi d’Ousmane Sonko, Khalifa Sall et de leurs alliés. Dans cette liste s’ajoutent la Grande coalition Wallu Senegaal pilotée par le PDS, la Convergence démocratique Bokk Gis Gis de Pape Diop, la Grande coalition Gueum Sa Bopp de Bougane Guèye Dany et de l’Union citoyenne Bunt Bi du député Théodore Monteuil qui porte d’ailleurs la candidature du maire de Dakar Soham El Wardini.

Il faut également relever que parmi ces coalitions, certaines jugées comme grandes, sont absentes dans certaines zones. C’est le cas du département de Matam où les listes de la coalition Yewwi Askan Wi sont inexistantes dans les communes de Nabadji Civol, Nguidjilone, Agnam Civol, Thilogne, Dabia, Oréfondé, Ranérou, Lougre Thilo, Oudalaye et Vélingara. Une situation qui pourrait peut-être s’expliquer avec la transhumance à la dernière minute du plénipotentiaire de l’opposition dans la mouvance présidentielle. Ce qui a ainsi entrainé une forclusion des listes de Yewwi Askan Wi dans ce département, dans un premier temps, avant que la justice ne leur donne raison, plus tard.

Coalitions méconnues, mais véritables outsiders

Les élections Locales de janvier 2022 verront, toutefois, la participation de nombreuses coalitions qui étaient jusque-là méconnues du grand public. Si certaines sont spécifiques à des communes ou à des départements, d’autres ont tout bonnement décidé de mailler bon nombre de localités. C’est le cas du parti Euleuk Sénégal de Papa Hamady Ndao. Une formation membre de la coalition Macky2012 qui est passée de mouvement à parti politique. Euleuk Sénégal convoite des communes à Dakar comme : Cambérène, Wakhinane Nimzatt, HLM, Dieuppeul Deklé, Bargny… Cette nouvelle formation politique s’est également installée en dehors de la capitale sénégalaise, précisément à : Popenguine, dans le département de Bakel (Diawara, Moudery, Balou), ainsi qu’à Goudomp, Barkedji…

La Convergence patriotique pour la justice et l’équité/Nay Leer de Diop Sy est également dans les rangs. Cette liste parallèle, toujours de la mouvance présidentielle, a installé ses bases à Bambey, Mbacké, Diourbel, Bandafassi, Thiaroye/Mer, Mbao, Keur Momar Sarr, Dagana, Dodel, Boghal, Guédé Village, Gandon…

Parmi les candidats à ces échéances, figurent aussi les listes de la Nouvelle alliance des forces républicaines/Naforé, dirigée par les frères Dia du Wééndou Bosséabé (Harouna et Daouda Dia), dont le dernier nommé est questeur à l’Assemblée nationale, alors que le premier est un homme d’affaires vivant au Burkina Faso qui, dit-on, a beaucoup soutenu la candidature de Macky Sall en 2012. Ce parti a investi des communes comme Dembacané, Sémé, Ogo, Thilogne dans le Fouta. Ses membres sont également à Kaffrine, Médinatoul Salam, Mbacké…

La coalition Gox Yu Bees est aussi en course. Ses listes sont présentes à Ndiaganiao, Nguéniène, Thiaroye-Gare, Diamagueune-Sicap Mbao, Sicap Liberté, Richard Toll, Louga, Taiba Ndiaye, Patar…

La coalition Defar sa Gox d’Adama Faye, après un départ incertain, s’est finalement lancé dans des zones comme Sindia, Fissel, Matam, Rufisque, Mont Rolland, Thiaroye Gare, Guédé Chantier. D’autres coalitions, à l’image d’And Nawlé, And Liguèye de Serigne Mboup, sollicitent également le suffrage de certaines municipalités. Elle s’est présentée à Grand-Yoff, Saly Portudal, Thiaroye/Mer, Bounkiling, Keur Madiabel, Ndagalma…

Le mouvement patriotique pour le développement/Liguèye a ciblé les communes de Labgar, Grand-Yoff, Sindia, Tiaba Niassène, Patar, Ndol-Ndol, Ngohé… D’autres coalitions comme And Liguey Sunu Gox, And Nawlé Suquali Sunu Gox, Synergie républicaine Tabax Sunu Rew, Coalition Alternative les verts, République des valeurs/Rewum Ngor… seront de la partie pour les prochaines municipales et départementales.

HABIBATOU TRAORE