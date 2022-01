Il faudra compter sur lui pour les Locales du 23 janvier prochain dans la commune des Sicap-Liberté. Tamsir Sokhna, qui représente la coalition Gueum Sa Bopp, indique que sa candidature est une demande de la jeunesse et compte répondre à leurs attentes.

La coalition Gueum Sa Bopp souhaite briguer la municipalité de la Sicap-Liberté. Elle est représentée, dans ce cadre, par l’opérateur économique Tamsir Sokhna. Ce dernier effectue, comme tous les candidats, des visites de proximité dans les quartiers de la commune, dans le but de rencontrer les administrés et mieux faire connaitre son programme. Le conseiller municipal depuis 1996 indique avoir recueilli à travers cet exercice les doléances de la population qui tournent autour de diverses problématiques dont la sécurité, le cadre de vie, la santé, l’éducation, le sport, la culture...

‘’Je promets à la population de résoudre ses problèmes. Pour la sécurité, par exemple, on va prendre les dispositions nécessaires avec les jeunes qui m’ont investi, pour diriger leur liste. La mairie ne peut certes pas donner de l’emploi, mais on peut essayer de voir comment former les jeunes pour assurer la sécurité et également signer un partenariat avec les sociétés de la place pour intégrer les jeunes de la Sicap’’, souhaite le membre de la coalition de Bougane Guèye Dany.

Il compte aussi, en ce qui concerne le secteur de l’emploi, mettre en place le programme ‘’Sicap-Solidarité qui milite pour l’emploi avec un dispositif personnalisé’’. Le candidat prévoit également la mise en place d’une subvention annuelle pour soutenir l’employabilité des jeunes et des femmes.

Sur le bilan du maire sortant, Tamsir Sokhna ne veut pas être trop dans la critique, mais laisse entendre que si le bilan était reluisant, il ne poserait pas sa candidature pour ces échéances. Face à des candidats comme Zahra Iyane Thiam, l’opérateur économique reste convaincu qu’il peut être le successeur de Santi Sène Agne. ‘’Quand tu as la jeunesse, je pense que cela veut tout dire. En 2014, j’étais candidat et j’étais quatrième après les scrutins, sur 12 candidats, alors que Zahra est venu en fin de liste. Actuellement, elle est ministre et gère l’argent du contribuable, alors que moi, je suis un indépendant qui travaille dans le privé. Donc, il y a une différence’’, dit-il entendre.

Mieux, le candidat à la mairie de Sicap-Liberté fait savoir qu’il a toujours était au service de cette commune. ‘’Mon programme s’articule autour d’une vision fondamentale, une gestion inclusive, participative et transparente avec sept axes programmatiques, neuf orientations stratégiques, cinquante mesures opérationnelles’’, renseigne-t-il.

Ce programme propose, entre autres : le renforcement de l’éclairage public de la commune, l’installation des caméras de surveillance dans les endroits sensibles, en relation avec la sécurité publique, la réhabilitation des postes de santé de la commune ; la promotion à l’adhésion aux mutuelles de santé, ainsi que la création d’un centre socioculturel…

Tamsir Sokhna n’a pas cependant manqué d’inviter ses partisans au calme et à la sérénité, en prélude à ces locales. ‘’Nous sommes tous des habitants de la commune, donc c’est entre nous que les choses se feront. J’appelle toute la Sicap, particulièrement ceux qui m’ont investi à rester calme. Je ne cautionne aucun acte de violence. Que le meilleur gagne et restons fair-play’’.

HABIBATOU TRAORE