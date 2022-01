Le candidat de la coalition Yaw pour la ville de Thiès est formel : ‘’Il y a des manœuvres pour confisquer la victoire de Yaw dans les trois communes et la ville de Thiès.’’ C’est donc devant une forte mobilisation de leurs militants que les candidats de Yaw dans les communes de Thiès Nord, Est, Ouest et la ville ont fait face à la presse. Ils tenaient à mettre en garde le chef de l’Etat et le ministre de l’Intérieur contre toute tentative de hold-up électoral. A leurs côtés, des soutiens de taille, des candidats malheureux des coalitions Bunt Bi, Wallu Sénégal, Jammi Gox yi, Y en a marre/Thiès, entre autres. Selon eux, les PV sortis des bureaux de vote donnent largement la victoire à la coalition Yaw.

‘’Nous avons reçu les mêmes PV que ceux que Yaw a reçus. Nous avons les mêmes résultats que ceux que vient d’annoncer le Dr Babacar Diop. Nous sommes dans un pays de démocratie et c’est cette démocratie qui a fait gagner Yaw. Nous sommes donc prêts à vous accompagner dans tous les combats pour revendiquer votre victoire’’, a dit Ndiaga Wade, candidat de la coalition Bunt Bi à Thiès-Nord. ‘’Au soir du 23 janvier, au vu des résultats, j’ai appelé le Dr Babacar Diop pour le féliciter et leur demander de sortir jubiler. Il m’a dit qu’ils attendaient que les choses soient plus claires. Donc, s’ils ont parlé aujourd’hui, c’est qu’ils sont sûrs des résultats. Les Thiessois ont choisi leurs maires. Ce combat est donc le combat de tous les Thiessois. Le plus sacré des droits est donc de faire face à ce régime mafieux et dictatorial’’, a martelé Ndiaga Diaw de la coalition Wallu Sénégal.

Même discours chez Saliou Ndiaye de la coalition Jammi Gox Yi à Thiès-Est. ‘’Sans les chiffres, les gens de BBY doivent accepter leur défaite, car partout où ils sont passés le jour du vote, ils ont été hués. Thiès a changé de camp. Qu’ils l’acceptent’’, a-t-il déclaré.

Le leader des Forces démocratiques du Sénégal a présenté les chiffres qu’il avait par-devers de lui et qui sont, selon lui, les résultats des PV. Selon ces derniers, Yaw a, à Thiès-Nord, 5 809 voix, contre 5 095 pour BBY dans la commune, et 5 415 voix, contre 4 871 voix pour Benno dans la ville. A Thiès-Est, 7 644 voix, contre 6 971 voix pour BBY dans la commune. Et pour la ville, 8 187 voix pour Yaw, contre 7 168 pour BBY. A Thiès-Ouest, 4 467 voix pour Yaw, contre 4 328 voix pour la République des valeurs de Thierno Alassane Sall et 3 888 pour BBY pour la ville et pour la commune 4 027 voix pour Yaw, 3 747 voix pour RV et 3 580 pour BBY. Pour Babacar Diop donc, les maires des communes de Thiès Nord, Est et Ouest sont respectivement Biram Soulèye Diop, Me Ousmane Diagne et Mamadou Djité, tous candidats de la coalition Yaw. Et pour la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop.

Pour eux, il n’est donc pas question de se laisser ‘’voler’’ les élections. Ils feront face.

Ainsi, le suspense continue avec la Commission départementale de recensement des votes de Thiès. Quatre jours après les élections, toujours pas de résultats.