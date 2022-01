Le directeur général de l’Apix a été reconduit à la tête de la mairie d’Aéré Lao. Il remporte le scrutin haut la main avec la liste de Benno Bokk Yaakaar devant celle de Yewwi Askan Wi. Le maire reconduit a remporté le scrutin dans tous les bureaux de vote et demeure le maitre incontesté de la localité.

A Aéré Lao, il y avait peu de suspense sur l’issue du vote, lors des élections locales de dimanche dernier. A la sortie des résultats, Mountaga Sy triomphe. Pour remercier ses partisans, il s’est offert un bain de foule. Il a été porté en triomphe, à travers les rues de la ville, par une foule des grands jours. La commune d’Aéré Lao se situe dans le département de Podor, région de Saint-Louis, à proximité du fleuve Sénégal et de la frontière avec la Mauritanie.

Si le maire sortant n’a pas été chahuté dans son fief et n’a pas connu, à l’instar de certains voisins, des listes parallèles, c’est parce qu’il a pu, lors de son premier mandat, amorcer la transformation du visage de la commune. Une transformation d’abord structurelle qui s’est matérialisée par une nette amélioration du cadre de vie et de l'accès aux services sociaux de base. Le maire s’est aussi distingué par un mode de gouvernance inclusif.

Dans le domaine de l’éducation, par exemple, le maire Mountaga Sy, avec l’équipe municipale, a construit le collège d’Aéré Lao, cinq écoles élémentaires et deux Daaras modernes. De ce fait, il a procédé à l’élimination de tous les abris provisoires. D’ailleurs, s’il a pu compter sur le vote des jeunes de la commune, c’est parce que le directeur général de l’Apix mène un important programme d’hébergement des élèves et d’étudiants à Dakar, Saint-Louis, Thiès, Bambey et Kaolack, entre autres localités du pays. Outre les fournitures scolaires gratuites aux élèves des écoles primaires, 220 bourses d’études ont été allouées aux jeunes. Ce n’est pas tout, puisque les bacheliers, dit-on, font l’objet d’un accompagnement du Bac au premier emploi, pour les meilleurs, en fonction des offres disponibles.

La question de l’emploi a aussi été prise par le bon bout par le maire et son équipe municipale qui ont implanté un centre de formation professionnelle flambant à Aéré Lao. Ledit centre polarise un pôle de développement rural de plus de 56 villages. Il peut accueillir jusqu’à 200 apprenants, chaque année. Dans la même veine, il s’est arrangé pour que 390 jeunes de la commune décrochent un emploi décent, dans le cadre du programme national ‘’Kheuyou Ndaw Yi’’.

L’épineuse question de l’eau et de l’électricité

Par ailleurs, si Mountaga Sy est apprécié dans sa commune, c’est parce qu’il a su apporter des réponses structurantes à l’épineuse question de l’eau et de l’électricité. Ainsi, il se targue, dans le cadre de son programme d’urgence des quartiers périphériques, d’avoir apporté de l’eau et l’électricité jusque dans 60 hameaux de la région. Egalement, 80 villages ont été sortis des ténèbres, grâce au programme d’électrification alimenté par les dorsales électriques Aéré Lao - Rendo. Le tout a été sécurisé par l’installation d’un poste de transformation électrique qui fait de sorte qu’il n’y a plus de délestages dans la commune. Lors de la campagne, il a promis d’achever ce programme pour que tous les villages de sa commune disposent de l’eau et de l’électricité.

La commune d’Aéré Lao étant à vocation agropastorale, la mairie a pu, grâce à des partenariats dont l’Etat du Sénégal, ériger une Sipa de 40 ha avec l’acquisition d’un camion frigorifique. Il y a aussi eu la mise en place d’une cuvette du Pracas de 60 ha pour les femmes et la cuvette d’Aéré Lao de 1 279 ha, avec une dotation de 500 millions F CFA, grâce, dit-on, au plaidoyer du maire.

BABACAR SY SEYE