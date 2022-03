Le DG de la Lonase a présidé, hier, la cérémonie de remise de récompenses aux meilleurs vendeurs de la structure qu’il dirige, au titre des exercices 2020 et 2021. Selon Lat Diop, à travers ces distinctions, la Lonase veut réitérer ses vives félicitations et marquer sa reconnaissance sans faille à la force de vente qui constitue la cheville ouvrière de cette entreprise. Selon lui, dès sa nomination, il a aussitôt pris contact avec la Coordination des vendeurs, afin d’instaurer une parfaite collaboration avec elle, mais aussi d’établir un contact permanent avec la force de vente.

Il a également senti très tôt la nécessité d’améliorer substantiellement leurs conditions de travail, parce qu'ils sont le socle de la performance de cette boîte. "C’est dans ce sens que j’ai initié un vaste programme de rénovation des points de vente qui a déjà démarré à Dakar et va se poursuivre dans les régions. Dans le même ordre d’idées, des efforts ont été consentis par la direction générale avec la hausse de la subvention octroyée à la mutuelle de santé, qui est passée de 5 à 15 millions F CFA. De même, une subvention de 40 millions F CFA a été accordée à la coopérative d’habitat de l’Amicale des vendeurs afin de permettre à chaque vendeur d’acquérir un toit et d’avoir une vie décente", a soutenu M. Diop

...Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation du réseau commercial, renseigne-t-il, des outils de travail plus performants et adaptés au contexte de la digitalisation ont été mis à la disposition de la force de vente, afin d’améliorer les conditions de travail. Ces importants efforts consentis au profit de la force de vente, selon lui, viennent s’ajouter au projet de construction de nouvelles agences en cours. Il s’agit d’offrir une image digne des agences et des points de vente de la Lonase, comme ce qu'ils ont déjà au niveau de la direction générale à Dakar. C’est d’ailleurs pourquoi il a décidé qu’une bonne partie de ces investissements pour l’année 2022 soit orientée vers les structures déconcentrées. "Vous avez également constaté que dans le souci d’extension du réseau commercial, nous avons lancé un important programme d’installation de 1 500 nouveaux points de vente qui seront déployés sur l’ensemble du territoire national, au cours de cette année.

Cette extension permettra de couvrir particulièrement les zones les plus reculées du pays. Nonobstant les difficultés financières engendrées par la pandémie de Covid-19, j’ai décidé de récompenser ceux d’entre vous qui se sont le plus illustrés, à travers cette belle cérémonie. Je tiens également à vous renouveler toute ma confiance et je vous exhorte à redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs financiers de cette année fixés à 250 milliards. Toutefois, au-delà de l’atteinte de nos objectifs de recettes, je demande à tous les vendeurs d’attacher un soin particulier à l’entretien et à la bonne tenue de vos points de vente, pour accompagner les efforts de la Lonase", a dit M. Diop.