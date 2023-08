Le Projet d’appui au développement féminin et de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes (Padef-EJ) va bientôt mettre à la disposition des femmes de la région de Louga un centre commercial agricole et une unité de transformation céréalière d’un montant estimé à 168 millions F CFA, a-t-on appris lundi de la responsable de sa chaîne de valeur, Seynabou Dia.

‘’Nous venons de visiter deux infrastructures, un centre commercial agricole et une unité de transformation céréalière réalisés par le Padef-EJ, qui seront mises à la disposition des femmes de la région de Louga dans les prochains mois’’, a-t-elle déclaré. S’exprimant à l’issue d’une visite de ces deux infrastructures, Mme Dia a indiqué que ‘’le taux d’exécution des travaux de l’unité de transformation est à 75 %, tandis que celui du centre commercial agricole est à 78 %’’. Ces deux infrastructures, a-t-elle déclaré, seront livrées d’ici deux mois. Elle a indiqué que ‘’le coût des travaux du centre commercial agricole et de l’unité de transformation céréalière s’élève respectivement à 111 millions et 57 millions de francs CFA’’.

Seynabou Dia a précisé que ‘’les bénéficiaires sont exclusivement des femmes issues des groupements d’intérêt économique (GIE) sélectionnés sur la base des critères qui ont été validés par le comité régional dirigé par le gouverneur de la région de Louga’’.

‘’L’unité de transformation céréalière, qui se trouve au quartier Médina Salam, est composée d’un magasin pour stocker les matières premières, d’une salle de transformation, d’une salle de conditionnement, d’une salle de stockage de produits finis, d’un bureau pour les producteurs, un point de vente et d’un logement pour le concierge’’, a-t-elle expliqué. ‘’Quant au centre commercial agricole, qui se trouve au quartier Montagne extension, poursuit-elle, il est composé de 60 magasins, d’étals et d’un hall’’. Ces infrastructures ont été réalisées dans le cadre du Projet d’appui au développement féminin et de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes, un projet du ministère de la Femme financé par la Banque islamique de développement (Bid) et l’État du Sénégal.