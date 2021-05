Un soudeur métallique, qui fournissait le secteur des conducteurs de moto-Jakarta, a été interpellé par les limiers du commissariat urbain de Louga. Avec un de ses clients, ils seront déférés aujourd’hui au parquet.

Dans le viseur des limiers du commissariat central de Louga depuis un certain temps, D. Mboup est finalement tombé. En effet, les hommes du commissaire Mamadou Diallo avaient eu vent, après plusieurs renseignements dans la zone du Ndiambour, qu’il était celui qui livrait du chanvre indien (‘’yamba’’) aux conducteurs des motos-Jakarta.

Les limiers avaient déjà reçu des renseignements anonymes faisant état d’un intense trafic de chanvre indien entretenu par des conducteurs de motos-Jakarta au quartier Grand Louga, vers la gare routière dite ‘’Garage Dakar’’. Une patrouille pédestre y est alors initiée. Dans le noir, ils ont aperçu une personne suspecte assise sur sa moto. Ils se sont dirigés vers elle pour l’interroger sur sa présence en ces lieux. Lors d’une fouille, il a été trouvé par-devers lui un cornet de chanvre indien. Il s’identifie au nom de M. Sow. Interrogé une fois dans les locaux du commissariat sur l’origine de la drogue, il a soutenu qu’elle vient d’un nommé D. Mboup. Il a accepté de coopérer avec la police afin qu’elle puisse mettre la main sur son fournisseur.

A cet effet, poursuivent nos sources, un plan a été peaufiné et le nommé M. Sow a appelé D. Mboup au téléphone pour commander 500 g de chanvre indien. Ce dernier a accepté de lui en vendre, et lui a donné rendez-vous vers 23 h, à la sortie de la ville, sur la route de Dagathie. Les éléments se sont transportés sur les lieux, en compagnie de M. Sow. Sur place, ils ont réussi à interpeller le fournisseur D. Mboup avec les 500 g de chanvre indien qu’il devait lui livrer.

Fouillé, il a été trouvé dans ses poches un cornet entamé et un joint de chanvre indien qu’il avait dissimulé dans ses poches.

Aujourd’hui dans la matinée, coïncidant avec la fin de leur régime de garde à vue, le conducteur de moto-Jakarta, M. Sow, âgé de 23 ans, et le menuisier métallique D. Mboup, qui vient de boucler ses 32 ans, seront présentés au procureur. Ils sont poursuivis respectivement pour des délits de détention et usage de drogue et pour offre et cession de chanvre indien.

