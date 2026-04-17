Les éléments de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées ont intercepté, jeudi 16 avril 2026, une pirogue transportant 132 migrants en situation irrégulière, dans le cadre d’une opération menée par la Direction de la Police aux Frontières.

Selon des sources sécuritaires, l’embarcation avait quitté Barra, en Gambie, le 13 avril. À son bord se trouvaient 117 hommes et 15 femmes, dont 10 mineurs. Le groupe est composé de 70 Sénégalais, 49 Gambiens et 14 Guinéens.

Dans le détail, les Sénégalais comprennent 60 hommes, 4 femmes et 6 mineurs, dont un nourrisson. Les migrants gambiens comptent 40 hommes, 6 femmes et 3 mineurs, tandis que les ressortissants guinéens sont au nombre de 14, dont 11 hommes, deux filles et un mineur.

Les personnes interceptées ont été prises en charge par les services compétents. Une enquête est en cours afin d’identifier et de démanteler les réseaux impliqués dans l’organisation de ce départ clandestin.

Les autorités réaffirment leur engagement à lutter contre le trafic illicite de migrants et à prévenir les risques liés à l’émigration irrégulière.