À l’occasion de la célébration de la Tabaski 2026, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGEDS.A.) a déployé un dispositif spécial de salubrité à travers la région de Dakar afin d’assurer la propreté des espaces publics et de prévenir les risques sanitaires liés à la forte production de déchets durant cette période de grande affluence.

Dans ce cadre, selon un communiqué reçu à notre rédaction, le Directeur général de la SONAGED S.A. a effectué une tournée de terrain le jour de la tabaski avec une étape principale prévue au marché HLM5 à Dakar.

Chaque année, selon la note, la Tabaski constitue l’un des événements les plus exigeants en matière de gestion des déchets au Sénégal. Dans un contexte marqué par la croissance démographique urbaine et le renforcement des exigences environnementales, la SONAGED S.A. a engagé une opération d’envergure afin d’anticiper la production massive de déchets générée durant cette période. "Les opérations de nettoiement ont démarré dès le 13 mai2026, soit au moins quinze jours avant la fête, avec un déploiement progressif dans les différentes régions du pays. À Dakar, les interventions ont débuté le 8 mai, tandis que les autres régions sont progressivement lancées leurs opérations entre le 13 et le 24 mai. A ce jour, le dispositif national a permis le nettoyage de 655 lieux de culte à travers le territoire national, la prise en charge de

308 foirails identifiés et traités, ainsi que le nettoyage de 189 sites à forte production de déchets, comprenant notamment les

marchés, les gares routières et les quais de pêche. Plus de 100 sites de transferts ont également couverts par les équipes de la

SONAGEDS.A. Le dispositif concerne également 136 marchés, 16 gares routières, un quai de pêche ainsi que 36 autres espaces publics et artères stratégiques nécessitant une intervention permanente avant, pendant et après la fête" a renseigné le document. Qui a ajouté que le bilan national des opérations montre une forte mobilisation dans les régions, notamment à Dakar avec 286 lieux de culte nettoyés, 231 foirails pris en charge et 130 sites à forte production traités. Les régions de Thiès, Saint-Louis, Matam, Louga, Diourbel, Ziguinchor, Fatick, Tambacounda, Kolda-Sédhiou, Kaffrine et Kédougou participent également activement au dispositif national de salubrité.

La Tabaski génère précise la même source, en quelques heures un volume exceptionnel de déchets organiques issus des sacrifices d’animaux."Sans une prise en charge rapide et efficace, ces déchets peuvent représenter un risque sanitaire important à travers la prolifération d’insectes, les nuisances olfactives et la contamination de l’environnement. La stratégie opérationnelle de la SONAGED S.A. repose sur trois axes majeurs: l’anticipation des opérations, l’adaptation des interventions aux réalités territoriales et la continuité du service de nettoiement afin de garantir un cadre de vie propre et sain aux populations'' a conclu le document.