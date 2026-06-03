L’Alliance inter-union des travailleurs de l’aviation civile et du transport aérien, qui regroupe 13 syndicats et le SUTTAAAS, a émis ce lundi à Diass des signaux de détresse sur la situation du secteur. Face à la presse, les syndicalistes ont dénoncé une crise sociale profonde et apporté un soutien total au préavis de grève des travailleurs de l’ASECNA. Son président, Cheikh Wade, accuse les autorités de ne pas avoir respecté les engagements pris après les États généraux des transports publics.

En termes imagés, on n’est pas loin d’un crash social au Sénégal ! Ce sont les travailleurs de l’aviation civile et du transport aérien regroupés au sein d’une Alliance inter-union composée de 13 syndicats et du Syndicat Unique des Travailleurs des Transports Aériens et Activités Annexes du Sénégal (SUTTAAAS), qui ont émis ce lundi à Diass un signal de détresse. Pourtant, les travailleurs de ces deux sous-secteurs n’en sont pas à leur première alerte, selon Cheikh Wade, le président de la structure qui les fédère.

En octobre 2025, rappelle-t-il, des États généraux des transports publics avaient été tenus, précédés de différentes rencontres avec le ministère des Transports terrestres et aériens. Mais, il se désole que les accords sur le dialogue social, le suivi des recommandations et l'amélioration des conditions de travail n'aient eu aucune suite.

Aujourd’hui, selon les syndicalistes, les travailleurs du secteur tirent le diable par la queue. L'intersyndicale pointe la dégradation des conditions, les retards de paiement de certaines indemnités, notamment l'indemnité de sécurité aérienne, et l'exclusion des partenaires sociaux des instances de concertation.

Les travailleurs estiment que cette situation a des conséquences graves sur le fonctionnement du secteur, avec une perte de confiance généralisée, une démotivation des équipes, des tensions sociales croissantes et des risques accrus sur la sécurité aérienne.

Une paralysie du secteur en vue le 8 juin…

Parmi leurs principales revendications figurent le règlement des dettes d'Air Sénégal envers plusieurs structures du secteur, notamment l'ASECNA, l'ANACIM, AIBD-SA, 2AS et TSA, la sécurisation du paiement régulier de l'indemnité de sécurité aérienne (ISA), ainsi que le renforcement des moyens financiers de l'ANACIM conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Les syndicats réclament également l'abandon du projet de filialisation de 2AS, l'autonomie financière d'AIBD-SA, le respect des droits des travailleurs dans certains contrats, ainsi que l'ouverture du capital de certaines sociétés aux travailleurs du secteur. La question foncière a aussi occupé une place importante dans les échanges. Les représentants syndicaux demandent la levée des restrictions administratives sur les terrains déjà attribués aux travailleurs et l'octroi d'un deuxième lot de terrains à Mbour 4 (Thiès) afin de permettre aux agents de vivre à proximité de leur lieu de travail, conformément aux recommandations de l'OACI.

L'intersyndicale a par ailleurs affiché son soutien total et indéfectible au mouvement de grève engagé par les travailleurs de l'ASECNA. Le préavis de grève, déposé depuis le 8 mai 2026, doit entrer en vigueur à partir de lundi pour une durée de 24 heures. Cheikh Wade prévient qu'une journée de paralysie coûterait très cher au pays et presse l'État d'agir vite pour éviter l'escalade.

Pour les syndicats, il est urgent que l'État apporte des réponses durables aux préoccupations des travailleurs afin d'éviter une aggravation des tensions dans un secteur stratégique pour l'économie nationale.

Pape Mbar Faye