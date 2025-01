Le tribunal de grande instance a condamné cinq individus à deux ans de prison ferme et à 25 millions F CFA d’amende. Ils ont été jugés le 8 janvier dernier, avant d’être fixés sur leur sort avant-hier mercredi. Les condamnés ont été arrêtés par les éléments de la subdivision de la douane de Kolda. Ils détenaient plus de cinq milliards F CFA en billets noirs.

Opa Mendy, cultivateur résident dans la région de Sédhiou, Mouhamadou Lamine Tamba, charlatan et habitant la région de Ziguinchor, Mathio Té, un militaire bissau-guinéen, Tifna Kibos Danfa, un Bissau-Guinéen, et Eddy Da Silva, étudiant en sciences sociales sont tous condamnés à deux ans d’emprisonnement ferme. De plus, chacun d’entre eux doit payer une amende de cinq millions de francs CFA au Trésor public.

Le tribunal de grande instance de Kolda les a reconnus coupables de falsification de billets de banque ayant cours légal sur le territoire national et à l’étranger et de tentative de reproduction partielle de signes monétaires ayant cours légal et de contrebande.

Jugée le 8 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le verdict a été rendu ce mercredi au cours d’une audience présidée par Lamine Ngom.

Devant la barre, les cinq prévenus, dont trois ressortissants bissau-guinéens et deux Sénégalais, avaient nié les faits pour lesquels ils sont poursuivis. Mais il leur a été rappelé leurs propos devant les enquêteurs.

Ainsi, le procureur avait requis deux ans de prison ferme à leur encontre. D’après le ministère public, les faits sont constants, avant de préciser que les cinq individus ont été pris en flagrant délit par les éléments de la douane de Kolda.

Edy Dasylva et Mathio Té ont été arrêtés dans un hôtel à Kolda. Ils avaient par-devers eux un important lot de billets noirs dont on ignore la somme totale. Tandis qu’Opa Mendy, Mouhamadou Lamine Tamba et Tifna Kibos Danfa ont été interpellés dans une auberge à Goudomp, dans la région de Sédhiou, avec cinq milliards de francs CFA en billets noirs. Les fonds saisis se composaient de quatre millions de dollars, quatre millions d'euros et deux millions de francs CFA en différentes coupures.

NFALY MANSALY