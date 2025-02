Une opération d’envergure a été menée à Sare Koundian, une localité située dans la commune de Tankanto Escale, au sud du département de Kolda. Le village abrite un camp militaire non loin de la frontière sénégalo-guinéenne, et a été, depuis plusieurs années, le théâtre d'affrontements entre l’armée sénégalaise et des éléments supposés appartenir au MFDC.

Plusieurs hectares de champs de chanvre indien y ont été détruits, confirmant ainsi la volonté des autorités de renforcer la sécurité dans cette zone frontalière avec la Guinée. Selon la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), cette opération s’inscrit dans les efforts continus des forces de défense pour lutter contre les cultures illicites et démanteler les réseaux criminels qui les exploitent. « Les unités de la Zone militaire N°6 ont procédé à la destruction de plusieurs hectares de champs de chanvre indien à Sare Koundian, région de Kolda. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité et les trafics illicites dans cette zone frontalière avec la Guinée », renseigne la DIRPA.

La région de Kolda, située au sud du Sénégal, est particulièrement surveillée en raison de sa proximité avec la frontière guinéenne, une zone souvent utilisée par les trafiquants pour le passage de produits illicites. La destruction de ces plantations illégales constitue un coup dur pour les réseaux criminels qui opèrent dans la région.

« Cette action des forces armées sénégalaises traduit la détermination des autorités à combattre le trafic de drogue sous toutes ses formes. Elle s’inscrit dans une série d’opérations visant à assainir le territoire et à assurer la sécurité des populations locales. Les opérations de surveillance et de répression devraient ainsi se poursuivre pour empêcher la résurgence de ces cultures illicites », renseigne la DIRPA. Qui souligne que l’armée sénégalaise va continuer à intensifier la lutte contre ces activités illégales le long de la frontière avec la Guinée-Bissau.

‘’Cette opération est un signal fort envoyé par les militaires aux trafiquants et réaffirme leur engagement à maintenir l’ordre et la stabilité au sud du Sénégal’’, prévient-on.

NFALY MANSALY