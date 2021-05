Selon les résultats d’une étude sur les effets des réseaux sociaux sur la société sénégalaise, menée par le Consortium pour la recherche économique et sociale, il ressort que leur impact est perçu plus positivement (49 %) que négativement (28 %). ‘’Plus spécifiquement, la grande majorité des citoyens affirment que les réseaux sociaux informent beaucoup les Sénégalais sur l’actualité (90 %) et permettent aux populations de s’impliquer davantage dans les processus politiques (83 %)’’, renseigne le rapport.

Cependant, les médias sociaux ont également des effets négatifs, selon les Sénégalais : Ils rendent les gens plus réceptifs aux fausses informations (78 %) et moins tolérants à l’égard de ceux qui ont des opinions politiques différentes (60 %). Ainsi, plus de sept personnes sur 10 (71 %) approuvent une intervention du gouvernement pour interdire la diffusion de fausses nouvelles ou informations. De plus, les répondants expriment leur accord pour proscrire tout discours de haine (68 %) et toute information qui insulterait le président de la République (65 %).

Toutefois, juste un tiers (34 %) des citoyens sont d’accord pour l’interdiction des informations ou opinions que le gouvernement désapprouve. Par ailleurs, en dépit de la volonté de laisser au gouvernement la possibilité d’interdire certains types d’information, la majorité des Sénégalais (54 %) soutiennent que l’accès sans restriction aux réseaux sociaux et à l’Internet devrait être sauvegardé, contre 42 % qui sont favorables à une réglementation de l’accès.