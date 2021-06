Le troisième jour de la tournée du président de la République entre Saint-Louis, Podor et Matam, a permis à Macky Sall de procéder, hier, à l’inauguration du centre de formation technique et professionnelle de Aéro Lao, dans le département de Podor. Sur place, il a annoncé le lancement de nouveaux centres de formation professionnelle de référence dans les chefs-lieux de département.

‘’Il y a déjà trois centres. Nous en aurons d’autres plus modernes qui vont démarrer sur l’ensemble des départements du Sénégal, dès le mois d’octobre. Nous avons compris que la jeunesse doit être formée. Il faut décentraliser les outils de la formation professionnelle’’, a déclaré le chef de l’Etat.

Plus de 120 millions de francs CFA ont été investis dans le centre d’Aéré Lao, avec une capacité d’accueil de 200 étudiants. Les formations mises en place porteront sur la coupe-couture, l’agri-élevage, l’agri-horticulture et la transformation. D’ailleurs, pour Macky Sall, le gouvernement souhaite orienter 30 % des effectifs issus du cycle primaire vers une formation professionnelle valorisée, qualifiante.

Dans une grande ferveur populaire, le chef de l’Etat a poursuivi son programme du jour par l’inauguration, à Pété, toujours dans le département de Podor, du tronçon Cas Cas - Pété et Gadiobe - Boké Dialloubé. Dans cette localité, il a procédé à la remise de chèques aux femmes bénéficiaires des plateformes multifonctionnelles. Une autre étape a été la visite de chantiers de la route Pété – Thilogne - Ourossogui, avant de rallier Agnam où il a inauguré l’hôpital Abdou Cissé Kane.

Le périple de la journée s’est achevé par l’inauguration du centre de santé de Thilogne et d’autres activités, avant de rejoindre Matam. Un Conseil présidentiel y est prévu aujourd’hui.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETOUR AU PAYS NATAL

Me Malick Sall, ‘’prophète chez soi’’

Au four et au moulin pour réserver le meilleur accueil au président de la République qui effectue une tournée d’une semaine dans le nord du Sénégal, le ministre de la Justice est en train de dépoussiérer un territoire conquis pour Macky Sall.

A Danthiady, pas besoin de se passer le maître-mot. Même un étranger comprendrait, au vu de l’ambiance qui règne dans cette petite bourgade, à une dizaine de kilomètres d’Ourossogui, qu’un hôte particulier est sur les lieux. Depuis une semaine, à l’annonce de la venue du ministre de la Justice, Me Malick Sall, pour accompagner le président de la République en tournée économique dans le nord du Sénégal, c’est l’effervescence. Le digne fils de la localité fait l’unanimité au sein des populations locales.

Les images, posters et portraits à l’effigie du garde des Sceaux et du président de la République ornent le décor à chaque coin de rue. Aux points stratégiques du quartier, des comités d’accueil. Mais pas que. Car en l’homme, c’est la générosité qui est chantée.

En effet, '’regardez la maison. Ce qui se passe ici est assez parlant. Maitre Malick Sall est celui qui essuie les larmes, efface les peines des populations de Danthiady. Nous sommes tous derrière lui et sommes prêts à l’accompagner jusqu’à l’accomplissement de ses ambitions'’, confie Aliou, un jeune trouvé dans la cour.

La maison ne désemplit pas. A longueur de journée, les délégations sollicitent des audiences.

Le regain d’activités dans la localité est confirmé par Korka Ka, enseignant à l’école élémentaire Thierno Bassirou Amadou Sall de Danthiady. Selon lui, la vie est habituellement calme dans les lieux. Mais à chaque fois que l’avocat de carrière vient se ressourcer, c’est une petite économie locale qui se développe. Entre les visiteurs venus des villages environnants et les responsables locaux, tous les petits commerces arrivent à en profiter.

Dans la ville, jusqu’à Ourossogui, l’arrivée du président de la République se prépare. Le chef de l’Etat est annoncé ce lundi, en fin d’après-midi. Les partisans de Me Malick Sall ne dérogent pas à la règle des mobilisations. La première étape est un ralliement vers l’inauguration de l’hôpital Abdou Cissé Kane des Agnams où une mobilisation monstre a été constatée. Bâtie sur 2,5 ha, l’hôpital de niveau 1 dispose de 71 lits et sa dénomination rend hommage au premier président de la communauté rurale des Agnams. Un philanthrope qui a offert à cette localité sa première école élémentaire d’Agnam Sivol en 1960, son premier marché en 1962, un dispensaire en 1963 et un forage en 1977.

Aux côtés du maire des Agnams, Farba Ngom, le ministre de la Justice a partagé sa ‘’joie indescriptible. Et demain, vous verrez quelque chose d’encore plus grandiose. Le Fouta d’aujourd’hui est encore mieux que celui d’hier. Les Foutankés vont montrer qu’ils sont attachés à lui’’.

En second lieu, la délégation a offert un bain de foule au président de la République à Thilogne où il a inauguré un centre de santé. Là aussi, le Fouta a démontré à Macky Sall qu’il reste le maître incontesté des lieux.

Lamine Diouf