Chose promise chose due. Le président de la République, Macky Sall, a renoncé à briguer un 3e mandat, même si la Constitution du pays lui donne le droit de se présenter à l’élection du 25 février 2024. Une décision saluée par les populations de Kolda. Selon elles, cette décision permet d’éviter au pays de plonger dans le chaos.

Après tant de cogitations et de commentaires sur sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Macky Sall vient de lever le suspense. Malgré les délices du pouvoir et les fortes pressions de soutiens de la part des 512 maires et présidents de conseils départementaux sur les 601 que compte le Sénégal, sans compter les autres mouvements de soutien de jeunes, de femmes, d’enseignants, de religieux, de la diaspora qui étaient tous prêts pour mener le combat de sa réélection, Macky Sall a renoncé à son 3e mandat, même si la Constitution sénégalaise lui en donne le droit.

Une décision saluée par la plupart des Koldois interrogés. D’après eux, le président Macky Sall est un homme de parole qui mérite respect et honneur de la part des Sénégalais. ‘’Sa grandeur et sa sagesse de ne pas briguer un 3e mandat nous enseignent que parfois, dans la vie, il faut s’abaisser pour sauver les autres’’, ont-ils dit.

’’Macky Sall a défendu d’abord avec bec et ongles les intérêts de son pays au détriment de son parti et a servi une belle leçon à certains chefs d’État africains qui ont la boulimie du pouvoir en bandoulière, surtout quand on sait que le Sénégal constitue un îlot de paix’’.

Pour eux, son esprit de grandeur et le réalisme politique qui l’anime doivent ‘’nous pousser tous à continuer à nous ranger derrière sa décision pour consolider la paix dans notre pays et organiser des élections inclusives, paisibles et transparentes. Cette reconnaissance doit être une victoire collective pour nous et un appel à renforcer notre détermination à faire d’elle le nouvel horizon de l’espoir’’.

NFALY MANSALY