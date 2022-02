À moins d'une semaine du Magal de Porokhane, les préparatifs vont bon train. Un comité régional de développement (CRD) a été organisé hier par les autorités.

Un premier comité régional de développement a été organisé, hier, en prélude au Magal de Porokhane prévu ce 10 février. Au cours de la rencontre, les services de l’État ont pris des engagements pour un bon déroulement de l’événement religieux.

Selon le gouverneur de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, cette rencontre a permis de passer en revue les engagements des différents services pour jauger leur niveau de réalisation, dans le cadre de l'organisation matérielle du Magal. ''Cet état d'engagement a été satisfaisant, à quelques exceptions près, au niveau des différents points clés sans lesquels le Magal ne saurait être une réussite. Ces différents points sont : la sécurité, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, la santé, les infrastructures, l'électricité et la communication. Dans chacun de ces points, nous avons noté un niveau satisfaisant'', souligne le gouverneur de Kaolack.

Concernant la sécurité, dit-il, la gendarmerie est sur place, depuis que le khalife général Serigne Mountakha Mbacké séjourne à Porokhane, pour assurer sa sécurité, celle de la ville et des localités environnantes.

Il annonce que la veille, le GMI se mettra du côté de la gendarmerie pour renforcer la sécurité. ''Chacune de ces forces de défense a déjà pris toutes les dispositions pour assurer une bonne sécurité de l'événement. C'est en commençant par Kaolack, car tous ceux qui viennent à Porokhane, à part le Sud, passent obligatoirement par Kaolack. C'est la raison pour laquelle toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne fluidité de la circulation à Kaolack. Également, en mettant l’accent sur le tronçon de la Chambre de commerce et le pont Serigne Bassirou. À l'intérieur de la ville, un plan de circulation a été dressé par le préfet, en rapport avec la gendarmerie, pour être vulgarisé à travers les médias. Du point de vue de la sécurité, les sapeurs-pompiers vont mettre en place des dispositifs de sensibilisation et d'alerte. Des sites d'intervention sont prévus et surtout avec la douane, dans le cadre du contrôle et de la facilitation'', renseigne Alioune Badara Mbengue.

Concernant la question de l’hydraulique, toutes les infrastructures sont entretenues, le réseau étendu, les branchements sociaux vont être posés et les camions-citernes vont démarrer le ravitaillement dès aujourd’hui, jusqu'après le Magal.

Pour l'électricité, selon le gouverneur, la Senelec s'est engagée pour éviter les coupures et les délestages concernant la ville de Porokhane.

Pareil pour la santé, l'hygiène et l'assainissement. ''L'hôpital régional de Kaolack a été mis en alerte avec un lot de médicaments. Le personnel est réquisitionné, tous les postes de santé aussi. Des postes médicaux avancés sont mis en place à Porokhane, avec le camp de vaccination, à la demande de l'autorité religieuse, qui fonctionne. Avec un lot important de médicaments. Ainsi, pour les infrastructures, des travaux ont été entamés depuis deux à trois ans. Il s'agit de bitumage de rues'', résume le gouverneur de Kaolack.

Pour la communication, les opérateurs assurent une bonne couverture.

Aida Diène