Considéré comme une légende à Manchester United après avoir passé 13 belles années chez les pensionnaires d'Old Trafford, Wayne Rooney continue de suivre l’actualité de son ancien club avec une attention particulière. Ainsi, l’Anglais n’a pas manqué de saluer, avec joie, le grand retour de son ancien compère d’attaque Cristiano Ronaldo (36 ans) chez les Red Devils.

"Je n'ai pas parlé avec Cristiano depuis son retour et je n'irai pas au match samedi (contre Newcastle, ndlr). J'ai un jour de congé et deux de mes enfants ont leurs propres matchs, donc je vais les emmener et être chauffeur de taxi ce jour-là. Évidemment, je suis United et je veux qu'ils fassent bien. Je pense que c'est génial qu'ils aient ramené Cristiano.

Sa mentalité aidera les jeunes, donc je pense qu'il est une signature fantastique", a apprécié l’actuel entraîneur de Derby County pour le média talkSPORT. Rappelons que "CR7" postule pour une place dans le groupe mancunien mais n’est pas assuré de disputer ses premières minutes contre Newcastle en Premier League.