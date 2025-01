Manifestants Paoskoto

Les 14 personnes arrêtées lors des manifestations ayant opposé des populations de la commune de Paoskoto, dans le département de Nioro du Rip, à des agents de Flex’Eau, ont été libérés hier.

Ils ont fait face au juge du tribunal de grande instance de Kaolack qui en a ainsi décidé. Les prévenus ont été jugés pour participation à une manifestation violente, rébellion et outrage à agents dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ont tous été arrêtés vendredi dernier, après que des agents de Flex’Eau, chargés de la gestion du liquide précieux dans la zone rurale de Kaffrine, ont tenté d’enlever les compteurs des abonnés ayant refusé de payer leurs factures.

Les concernés s’y sont fortement opposés, occasionnant ainsi des manifestations assez violentes. La gendarmerie est intervenue à Paoskoto et a procédé à l'arrestation d’une trentaine de personnes. Elles ont d’abord été conduites à Nioro du Rip. Sept personnes ont alors été libérées puis 13 autres, dont des mineurs et des élèves.

...Par ailleurs, les affrontements ont été d’une telle violence qu’ils ont fait plusieurs blessés, dont deux gendarmes légèrement touchés. Par ailleurs, le député Guy Marius Sagna a annoncé avoir introduit une question écrite. Il interpelle ainsi le ministre de l'Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye : ‘’Nos concitoyens de Paoskoto disent avoir remarqué une augmentation significative de leurs factures d'eau, depuis l'arrivée de Flex’Eau.

Est-ce le cas ? Concomitamment, nos concitoyens doutent de la bonne qualité de l'eau. Les populations accusent Flex’Eau et l'Office des forages ruraux (Ofor) de mauvaise gestion. Votre département s'est-il penché sur la situation à Paoskoto ? Que se passe-t-il à Paoskoto, Monsieur le Ministre ? Que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre, pour assurer une gestion transparente de l'eau à Paoskoto, une bonne qualité de l'eau et des tarifs accessibles et acceptables par les populations ?’’