Les forces vives du Sénégal sont invitées à l’apaisement. Conciliant, lors de son adresse à la Nation, hier, le président de la République dit comprendre les inquiétudes d’une jeunesse en colère. Entre autres mesures, il a annoncé un allègement du couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès.

Le message tant attendu de l’autorité suprême est enfin tombé, hier soir. Le président de République invite au calme et à la sérénité. Aux Sénégalais, il promet d’user de tous ses pouvoirs pour consolider le retour au calme et à la sérénité, dans l’intérêt supérieur de la Nation, la sécurité des personnes et des biens, la défense de la République et la préservation de nos institutions démocratiques. Considérant que ‘’chaque vie perdue est un deuil pour la Nation’’, le chef de l’Etat entend venir en aide aux familles endeuillées et faciliter l’accès aux soins aux blessés.

‘’Nous sommes une seule famille, unie par une histoire qui nous assigne un destin commun. Chacun, avec ses choix et ses opinions, dans le respect des autres, nous pouvons et devons régler nos divergences autrement que par la violence destructrice ; parce que, quels que soient nos choix politiques et nos ambitions, nous sommes une seule famille, et nul d’entre nous ne peut avoir un destin séparé de celui de la Nation sénégalaise’’.

Au nom de l’avenir des enfants et des générations futures, du salut individuel et collectif, Macky Sall plaide pour le vivre-ensemble, au travers de la consolidation des ‘’fondements de la barque’’.

‘’Voyageurs dans le temps, insiste-t-il, nous sommes dans une barque dont nous descendrons pour laisser la place à d’autres. Rien ne m’importe plus que la préservation de ce qui forme l’âme de la Nation sénégalaise, son cœur battant, sa source de vie et d’épanouissement : c’est-à-dire l’attachement aux valeurs du vivre-ensemble dans la paix, la sécurité, la liberté, la démocratie, la tolérance et le respect de nos diversités’’.

En ce qui concerne le volet judiciaire, point de départ de la crise, le président demande aux Sénégalais de laisser la justice suivre son cours en toute indépendance. Il se dit ouvert au dialogue et à la concertation, ainsi qu’au renforcement de la démocratie.

‘’Je mesure la difficulté quotidienne dans nos villes’’

Par ailleurs, le chef de l’Etat semble avoir prêté une oreille attentive au message de la rue. Une colère exprimée, également liée à l’impact d’une crise économique aggravée par la pandémie de la Covid-19 : ‘’Personne ne peut nier que le monde entier, notre pays y compris, traverse une profonde crise économique, occasionnant des millions de pertes d’emplois et d’activités génératrices de revenus. Des familles entières sont plongées dans la pauvreté, l’angoisse et la frustration. Je mesure les difficultés quotidiennes dans nos villes et nos campagnes. Je sais ce qu’est la vie dure dans nos quartiers. Je comprends la colère de nos banlieues.’’

Selon son analyse, les efforts jusque-là consentis par l’Etat restent insuffisants.

Pour y remédier, Macky Sall s’engage à réorienter les allocations budgétaires pour améliorer les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d’emploi, de financement de projets et de soutien à l’entrepreneuriat et au secteur informel.

Allégement du couvre-feu

En outre, l’élargissement du champ des activités productives et un retour progressif à une vie normale, dans les régions de Dakar et de Thiès, ont été actés par l’allègement du couvre-feu de minuit à 5 h.

Il rappelle toutefois aux jeunes que le saccage de commerce ou d’un bien ne fait pas reculer la pauvreté, bien au contraire. ‘’Je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. J’ai vu nombre d’entre vous sortir dans la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre ; parce que vous n’avez pas d’emploi ; parce que vous aspirez à un avenir meilleur ; parce que, depuis un an de lutte anti-pandémie Covid-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales et la limitation des espaces de loisirs et de détente. Qu’une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me parait tout à fait compréhensible’’, dit-il. Un message que la jeunesse sénégalaise avait appelé de tous ses vœux.

Visiblement, la médiation des guides religieux du Sénégal a porté ses fruits, donnant lieu à des ‘’suggestions et recommandations constructives’’.

‘’Nous sommes une nation de sang-mêlés’’

Le député Ousmane Sonko, de même que certains activistes alertent, depuis quelques jours, l’opinion quant aux clivages ethniques en cours qui pourraient envenimer la situation. Un appel de plus qui n’a pas échappé au décryptage du président, hier soir. ‘’L’histoire et l’actualité de tous les jours nous enseignent que c’est dans l’épreuve qu’une nation fait son test de grandeur. Et la grandeur d’âme d’une nation se mesure surtout par les valeurs et la force de caractère qui sous-tendent son existence. Ce sont ces valeurs et cette force de caractère qui cimentent toutes les composantes de la Nation sénégalaise, pour en faire un bloc solide et sans fissures qui nous aide à traverser les épreuves en recourant à nos propres dynamiques de régulation’’, déclare le président Sall.

Le chef de l’Etat qui ajoute : ‘’Ce faisant, nous réaffirmons ensemble que la Nation sénégalaise n’est pas un assemblage hétéroclite de composantes socioculturelles sans lien les unes avec les autres. Nous sommes une nation de sang-mêlés ; une nation faite de tous ces brassages qui nous rassemblent, de toutes ces religions qui cohabitent en paix, de tous ces regards qui se croisent et fraternisent, de toutes ces forces qui se conjuguent et s’harmonisent pour soutenir notre élan commun vers notre destin commun.’’

En somme, un Etat du Sénégal attaché aux valeurs du vivre-ensemble dans la paix, la sécurité, la liberté, la démocratie, la tolérance et le respect des diversités.

EMMANUELLA MARAME FAYE