"Manko Wooté Ji"

"Mankoo Wooté Ji" est le nouveau concept lancé par le mouvement Guédiawaye hip-hop, pour pousser le maximum de personnes à aller voter au cours des prochaines élections législatives. Un programme d'éducation civique et électorale pour les nouveaux électeurs, les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap va être déroulé. D'après le chargé du programme Malick Mboup, cela se passera du 19 juin au 23 juillet prochain entre les trois départements de la banlieue, à savoir Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. Au menu, il y aura de la sensibilisation, des conférences sur des thématiques électorales et des concerts. "Essayer de convaincre le maximum de personnes et surtout les primo-votants à aller voter, c'est l'objectif principal de ce projet.

Tout tournera autour de la discussion, de la sensibilisation et des débats. On bannit la violence. Nous allons expliquer tout le processus de vote avec une distribution de documents avec les moindres détails. On compte mobiliser les jeunes à aller voter. Il sera aussi question pour nous de sécuriser les votes, car c'est très important. Nous pensons que les violences ne règlent rien, d'autant plus que le calendrier électoral est déjà fixé. Le respecter est une démarche républicaine, malgré les contentieux. Cela fait partie des principes démocrates. Quant aux primo-votants, c'est important de les informer, les guider puisqu'ils ne savent pas comment ça se passe. Ce sera aussi une façon de les motiver à aller voter", a confié M. Mboup lors de la cérémonie de lancement de ce projet.