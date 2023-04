Le président Macky Sall a réceptionné, hier, des équipements scientifiques d’une valeur de 52 milliards, pour relever le niveau de l’enseignement pratique. Ils sont destinés aux laboratoires des universités et des écoles d’ingénieurs du Sénégal.

Des équipements pour 130 laboratoires pédagogiques et de recherche des établissements supérieurs d'une valeur de 52 milliards F CFA ont été réceptionnés, hier, par le président Macky Sall. Ce matériel scientifique et pédagogique sera réparti au niveau des huit universités publiques, de l’École polytechnique de Thiès (EPT), de l’École supérieure polytechnique de Dakar (ESP) et des six instituts supérieurs d'enseignement professionnel (Isep).

‘’En plus de l’équité entre établissements, nous avons voulu une répartition équitable entre les disciplines ciblées’’, a déclaré le président de la République.

En effet, les équipements sont prévus pour des filières aussi variées que l’informatique, l’électricité, la biotechnologie, la chimie, la physique, la mécanique, mais également la médecine, l’agriculture, le génie civil, l’agroalimentaire, entre autres. ‘’La maitrise du savoir et du savoir-faire dans chacun de ces domaines exige, en effet, le recours aux meilleurs outils pour atteindre des niveaux de performance élevés. C’est pourquoi je suis déterminé à renforcer le nouvel élan scientifique et technique que nous voulons impulser à notre système éducatif, parce que c’est la voie de l’émergence et du développement. En remettant ces équipements de dernière génération, je souhaite consolider ce nouvel état d’esprit qui anime notre système d’enseignement-apprentissage pour les hisser à la hauteur de nos objectifs d’émergence’’, a déclaré Macky Sall.

Le chef de l’État souligne que ce programme ‘’prioritaire’’ lui tenait beaucoup à cœur. Ce qui matérialise l'ambition qu’il a d'un enseignement supérieur de qualité qui répond aux exigences pédagogiques de son temps.

‘’La théorie confrontée à l'épreuve de la pratique’’

‘’La science, c'est la théorie et le postulat. C'est aussi et surtout la théorie confrontée à l'épreuve de la pratique. C'est le test, la mesure, la démonstration, la vérification. Voilà pourquoi il faut être équipé pour passer de la théorie à la pratique’’, constate le président Sall.

Élève au CPGE Thiès et représentante des écoles préparatoires, Mame Coumba Kébé a abondé dans le même sens. ‘’Un enseignement scientifique de qualité nécessite des outils et des instruments adaptés, performants. Aujourd’hui, encore plus que par le passé, le développement de la science passe par la mise en œuvre des techniques de pointe, appareils de mesure, instruments d’observation, etc., sans lesquels nous ne pouvons pas faire de la recherche et progresser dans la connaissance’’, constate-t-elle.

Ainsi, elle indique avoir mesuré à sa juste valeur l’effort financier consenti pour l’acquisition de ce matériel multiforme et de dernière génération, non sans soutenir que l’éducation n’a pas de prix. S’adressant au président de la République, elle déclare : ‘’Par ce geste d’une haute portée pédagogique et scientifique, vous venez encore une fois de satisfaire une vieille et lancinante doléance de la communauté universitaire. Après l’élargissement de la carte universitaire par la construction d’infrastructures et l’élargissement de l’offre de formation avec la création des Isep et des CPIE, avec ce matériel, vous vous attaquez aux deux grands défis de notre système de formation : la promotion de l’enseignement des sciences et des techniques et la qualité des enseignements-apprentissages.’’

L’étudiante d’ajouter : ‘’Ces équipements vont impacter très positivement la qualité de l’enseignement et de la recherche. Les classes préparatoires que j’ai l’honneur de représenter bénéficient de laboratoires de travaux pratiques de qualité et seront résolument orientées vers la voie de l’excellence.’’

Pour sa part, le recteur de l’Ucad, le Pr. Amadou Aly Mbaye, a souligné que ces appareils performants et de haute précision attribueront plus de retentissement à l’élan qui anime la recherche dans les universités et instituts de recherche au Sénégal. ‘’Nos universités et instituts de recherche seront ainsi bien outillés pour rivaliser avec les plus grands centres de recherche au monde et être davantage connectés à la recherche internationale’’, estime-t-il.

Ainsi, considérant que le soutien de la recherche demeure une des orientations majeures de la gouvernance de Macky Sall, il n’a pu cacher sa réjouissance. ‘’Monsieur le Président, vous participez encore une fois à la valorisation de la recherche. Venant de vous, ce geste n’est pas une nouveauté pour la communauté universitaire sénégalaise et africaine qui a toujours bénéficié de votre soutien constant et de votre attention particulière’’, dit-il.

‘’Le fruit d'une vision déclinée dans la feuille de route’’

D’ailleurs, pour le président de la République, la réception de ces équipements n'est pas un acte spontané. Il renseigne que ‘’c’est le fruit d'une vision déclinée dans notre feuille de route pour le développement de la recherche et de l’invention dans l’enseignement supérieur’’.

Pour rappel, parmi les onze décisions issues des Concertations nationales sur l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche, la première consistait à réorienter les formations vers les sciences, les technologies, les sciences de l’ingénieur et les mathématiques, ainsi que les filières courtes, techniques et professionnelles. C’est la raison pour laquelle les Isep ont été conçus et mis en œuvre.

Or, former dans ces domaines requiert un plateau technique de haut niveau pour l’application pratique des enseignements. C’est là que se trouve l’ambition du projet de construction et d’équipement de cent laboratoires, nouveaux laboratoires de travaux pratiques dotés d’équipements de pointe.

Dans le même esprit, la huitième décision des Concertations sur l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche portait sur le nouvel élan à donner à la recherche et à l’innovation par la mise en place de plateformes mutualisées avec les équipements scientifiques lourds à la Cité du Savoir, à Diamniadio.

De plus, d’après Macky Sall, la mise en place d’un Centre national de microscopie électronique de dernière génération et les équipements pour le Laboratoire national de technologie et de génétique moléculaire s’inscrit dans le même cadre.

‘’Ce que nous visons avec les différentes plateformes, c’est de faciliter à nos enseignants-chercheurs, à nos chercheurs et à nos étudiants l’accès à la technologie moderne en leur évitant, en même temps, les fréquents et couteux déplacements à l’extérieur’’, s’est félicité le chef de l’État.

Sur la même lancée, il a été installé une Cité du Savoir à Diamniadio et un super calculateur d’une puissance exceptionnelle de 537 téraflops. Et plus récemment, le gouvernement a mis en place l’Agence sénégalaise d’étude spéciale dont la vocation est de réunir une masse critique d’expertise capable de porter les ambitions du pays pour la conquête de nouveaux horizons scientifiques et techniques.

Par ailleurs, Macky Sall invite la jeunesse estudiantine à se consacrer sur ce qui explique leur présence dans les campus : l’excellence et les résultats. Il a particulièrement insisté sur les nécessités d’assurer un entretien régulier et rigoureux des équipements, une meilleure façon d’assurer leur bon fonctionnement, leur durabilité et la rentabilité des énormes investissements consentis pour leur acquisition.

BABACAR SY SEYE