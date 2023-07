Un projet financé par l’État américain va permettre l’électrification de 58 localités des départements de Kanel et de Ranérou, dans la région de Matam, pour un coût de 7 milliards F CFA. L’entreprise Weldy Lamont, cooptée par la Senelec pour la mise en œuvre, a déjà démarré ses travaux en février dernier et fera la part belle au département de Ranérou avec 36 villages ciblés pour le système solaire photovoltaïque.

L’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025 pourrait devenir une réalité dans la très déshéritée région de Matam, avec sa grande superficie de 29 616 km2, grâce à un projet financé par le gouvernement des États-Unis. Soixante milliards F CFA, c’est le coût global du projet piloté par la Senelec et destiné à 500 localités dans tout le Sénégal. Pour la 11e région, le projet a ciblé 58 localités situées dans les départements de Kanel et de Ranérou, renseigne le chef des opérations de l’entreprise Weldy Lamont, Fidel Diémé. ‘’C’est un projet qui est financé par le gouvernement américain à hauteur de 100 millions de dollars, soit 60 milliards en francs CFA. Il vise l’électrification d’environ 500 localités à travers tout le Sénégal. Le projet a démarré depuis février 2023 et actuellement, nous sommes très avancés au niveau des études. La partie ingénierie est presque terminée, il ne nous reste que la partie environnementale qui bénéficie déjà d’un quitus’’.

‘’La région de Matam, renseigne-t-il, va bénéficier de 58 localités électrifiées grâce au projet dont les 18 feront l’objet de travaux d’électrification à partir du système classique (réseau moyenne tension, poste, réseau basse tension) et les 40 autres feront l’objet d’électrification par système solaire photovoltaïque’’.

Avec ce projet, l’objectif est clairement de permettre aux populations des zones rurales et périurbaines d’avoir accès à l’électricité en conformité avec le programme de la Senelec pour un accès universel à l’électricité à l’horizon 2025.

‘’Depuis quelques années, avec la volonté affirmée du gouvernement, à savoir l’accès universel à l’électricité à l’horizon, la Direction générale de la Senelec a mis les bouchées doubles pour coordonner et accélérer l’ensemble des projets d’électrification, rappelle Mamadou Pouye, chef de projet à la Senelec. Ce projet fait partie de ce programme et globalement, il doit électrifier les six concessions de la Senelec. Elle est attributaire de six concessions et qui réunit l’ensemble des régions du Sénégal, si on prend en charge l’aspect périurbain. Le projet est reparti en trois composantes. D’abord, il y a l’électrification rurale en tant que telle, avec le réseau interconnecté de la Senelec pour environ 500 villages. Il y a aussi le volet périurbain qui est une densification et l’électrification de réseau. Mais au niveau urbain et périurbain, nous avons 150 postes à poser. Il y a aussi un dernier volet qui est le solaire. On a 74 systèmes off-grid à installer et ils le seront dans des localités éloignées du réseau interconnecté de la Senelec’’.

En ce qui concerne la région de Matam, le projet ne touchera que deux départements, à savoir Kanel et Ranérou, pour 58 localités. L’électrification par système solaire sera accentuée dans le département de Ranérou où elle touchera les 36 villages sur les 40 retenus. ‘’Sur les 40 localités qui seront électrifiées par système solaire photovoltaïque, les 36 sont localisées dans le département de Ranérou et les quatre autres dans le Kanel. Les systèmes photovoltaïques permettent aux populations éloignées du réseau d’avoir de l’électricité maintenant’’, précise Fidel Diémé.

Louguéré Thiolly, une commune sans électricité

En effet, le besoin en électricité est urgent dans la quasi-totalité des localités du département de Ranérou qui fait 30 fois la région de Thiès, en termes de superficie. Dans cette partie de la région de Matam, les villages et hameaux ont la particularité d’être éloignés les uns des autres de plusieurs kilomètres. Cependant, pour les élus locaux, le choix des localités à pourvoir en électricité devrait se faire à travers une approche inclusive. À Louguéré Thiolly, chef-lieu de commune, l’électricité est un luxe pour les populations. Issa Ba, le secrétaire municipal, a remarquablement plaidé au cours du comité de développement de régional présidé par l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, pour l’électrification sans délai de sa commune.

‘’Il y a certaines difficultés que nous rencontrons, en tant que collectivités territoriales. Aujourd’hui, dans le département de Ranérou, la commune de Louguéré Thiolly fait partie des collectivités qui n’ont pas accès à l’électricité. Je ne peux pas concevoir que Louguéré Thiolly, chef-lieu de commune, avec ses infrastructures (il y a une mairie, une brigade de gendarmerie, un poste de santé, des écoles et un marché) ne puisse pas avoir d’électricité. Avec cette situation, on ne peut même pas travailler, parce que nous sommes dans un monde digital, là où les gens travaillent à partir de l’Internet. Aujourd’hui, l’électricité n’est pas un luxe, c’est une nécessité. C’est une demande sociale. Nous voulons vraiment que le chef-lieu de la commune soit électrifié le plus rapidement possible. Ce projet a ciblé Padagor et quelques hameaux qui sont retenus pour l’électrification par système solaire photovoltaïque, mais nous, nous avons carrément besoin de l’électricité dans le chef-lieu de commune’’, a exposé celui qui était le secrétaire municipal de la commune de Ogo sous l’ère Amadou Kane Diallo.

Djibril Ba