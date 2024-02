Stressante, éreintante, kafkaïenne, malveillante et cassante. 2023 se sera présentée sous une toge maléfique. Le Sénégal a bien été à deux doigts de toucher le fond. L’année du feu et du sang. On aura titillé tous les fonds et expérimenté, en mode réel, ce qu’on percevait de loin, souvent, à la télévision ou sur Internet, comme aventures malheureuses de pays voisins.