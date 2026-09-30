La prison de haute sécurité de Nbeika, située à 550 km de Nouakchott, accueille 21 détenus de nationalité sénégalaise. Six d'entre eux ont été condamnés à la peine capitale. Une mission consulaire de l'Ambassade du Sénégal s'est rendue sur place les 23 et 24 septembre 2026.

Ouverte en 2003, la prison de Nbeika est considérée comme l'un des établissements pénitentiaires les plus sécurisés de Mauritanie. Elle accueille des détenus de plusieurs nationalités, en majorité malienne, dont des condamnés pour terrorisme et des prisonniers purgeant de longues peines.

Contrairement à son image de prison de haute sécurité isolée en plein désert, l'établissement dispose d'infrastructures aux normes : boulangerie, mahadra [école coranique], boucherie, atelier de couture, lingerie, salon de coiffure et dortoirs climatisés.

Une première visite consulaire

Conduite par M. Mokhtar Diallo, Deuxième Conseiller chargé des Affaires consulaires, la délégation comprenait l'Adjudant-Chef Major Doudou Diakhaté et M. Souleymane Sow, facilitateur communautaire. La mission a d'abord été reçue par le préfet de Nbeika et le commandant de la prison, responsable de la sécurité de l'établissement.

Selon la délégation, les autorités locales ont souligné qu'il s'agissait de la première visite d'une mission consulaire étrangère à Nbeika depuis son ouverture. La délégation a ensuite visité l'ensemble des installations et s'est entretenue en tête-à-tête avec chacun des 21 détenus sénégalais pour s'enquérir de leurs conditions de détention et de leurs perspectives de réinsertion.

Un soutien financier et juridique annoncé

À l'issue de la visite, une enveloppe d'environ 300 000 FCFA (trois cent mille) a été remise aux détenus à titre de soutien symbolique. Interrogé, la plupart des détenus ont reconnu les faits pour lesquels ils ont été condamnés - crimes, trafic de drogue et organisation de voyages clandestins ayant entraîné des pertes en vies humaines.

L'un d'entre eux, Khadim Sow, condamné à la peine capitale, conteste toutefois sa condamnation, affirmant que la victime présumée serait toujours en vie. L'Ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, Son Excellence M. El Hadj Maguette Seye, s'est engagé à examiner chaque cas individuellement et à envisager, dans la mesure du possible, la commission d'un avocat pour les condamnés à de longues peines, notamment pour Khadim Sow et les détenus condamnés à 5 et 10 ans de prison.

Cette mission s'inscrit dans une série d'actions menées par l'Ambassade depuis l'arrivée de l'Ambassadeur Seye, avec des visites déjà effectuées auprès des Sénégalais à Nouadhibou, Zouerate, Aleg, Boghé et Maal. Une prochaine mission est annoncée à Toumbouyani Boubacar.

Ibou Badiane, Correspondant en Mauritanie