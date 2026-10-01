Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a publié, ce mercredi 30 septembre, une note opérationnelle fixant au jeudi 8 octobre l'audience relative à l'appel de la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la CAF et la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Les débats se dérouleront à huis clos au siège de l'instance à Lausanne.

Le bras de fer juridique entourant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 entre dans sa phase finale devant la justice sportive internationale. Dans son communiqué publié le 30 septembre, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a précisé les modalités d'organisation de l'audience d'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF).

L'audience se tiendra le jeudi 8 octobre 2026 à partir de 9 h 30 au siège du TAS à Lausanne, en Suisse, et se déroulera intégralement en français. Toutefois, la presse et le public n'y auront pas accès : « La date de l'audience a été fixée après consultation des parties, qui n'ont pas demandé que l'audience soit publique. Elle se tiendra donc à huis clos, sans la présence des médias », précise l'instance juridique.

Concernant la présence des acteurs engagés dans ce dossier, le TAS indique que « des représentants de la FSF et de la FRMF seront présents en personne à Lausanne », tandis que « la CAF sera représentée par ses conseils ». La formation arbitrale chargée de trancher le litige sera présidée par le Professeur Gérald Simon (France), épaulé par le Professeur Luigi Fumagalli (Italie) et le Professeur Dr. Ulrich Haas (Allemagne).

Il faudra cependant s'armer de patience avant d'obtenir l'arbitrage final de cette confrontation. « À l'issue de l'audience, la Formation arbitrale entamera ses délibérations. À ce stade, le TAS n'est pas en mesure d'indiquer quand une décision finale sera rendue, mais celle-ci ne sera pas prononcée le jour même de l'audience », prévient l'organisation. Selon elle, toute décision officielle sera ultérieurement communiquée sur le site Internet du TAS.

MAMADOU DIOP