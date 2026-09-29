Wakhinane Nimzatt

54.C'est le nombre de jeunes la commune de Wakhinane Nimaatt qui ont été formés en boulangerie et pâtisserie avec l'appui des Grands Moulins de Dakar. Venu présider la cérémonie de remise d'attestation, le maire de cette commune de département de Guédiawaye a confié que cette cérémonie est bien plus qu’une simple remise d’attestations car elle traduit une conviction forte : la formation, la qualification et l’insertion des jeunes constituent des leviers essentiels du développement du territoire.

Pour Racine Talla, les Grands Moulins de Dakar n’ont pas seulement transmis des connaissances techniques. Ils ont contribué à donner à ces jeunes des compétences, un savoir-faire, une confiance en eux et surtout une possibilité de construire leur avenir. C’est cette démarche qu'elle compte encourager et amplifier. D'après lui, la boulangerie et la pâtisserie sont des secteurs qui offrent de nombreuses possibilités : production, vente, prestations, restauration, évènementiel, livraison, transformation et, demain, pourquoi pas, création de propres entreprises. "Nous sommes actuellement dans une démarche de réflexion pour mettre en place, avec les partenaires concernés, des mécanismes permettant de faciliter le passage de la compétence à l’activité économique.

Nous échangeons notamment sur des modèles d’accompagnement et de financement avec le Ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, ainsi qu’avec des institutions de microfinance telles que PAMECAS, U-IMCEC et le Crédit Mutuel du Sénégal. L’objectif est simple : faire en sorte que lorsqu’un jeune est formé, il puisse également avoir une perspective réelle d’installation, d’équipement et de démarrage de son activité. 'ous voulons travailler sur des solutions adaptées aux réalités de nos jeunes : financement, accompagnement, équipement, conseil et suivi.

Notre ambition est de construire toute la chaîne : former, accompagner, financer et insérer" a soutenu le maire. Pour qui, cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision que nous portons pour Wakhinane Nimzatt : un territoire d’avenir, un territoire qui investit dans ses femmes et ses hommes, un territoire qui transforme les talents en opportunités. "Nous voulons faire de notre commune un espace où la jeunesse ne soit pas seulement bénéficiaire des politiques publiques, mais également actrice du développement local.

Chaque jeune formé, chaque activité créée, chaque entreprise qui naît dans notre commune contribue à renforcer notre économie locale et à construire notre avenir collectif. C’est pourquoi nous continuerons à rechercher des partenariats avec les entreprises, les institutions publiques, les structures de financement et tous les acteurs qui souhaitent investir dans les compétences et l’avenir de notre jeunesse" a ajouté le maire. Qui a conclu : "Aux 52 récipiendaires, je renouvelle mes félicitations et mes encouragements. Votre attestation est aujourd’hui un document. Demain, elle doit devenir un métier, une activité, une entreprise, un emploi et, pourquoi pas, une source d’emplois pour d’autres jeunes. La Commune de Wakhinane Nimzatt sera à vos côtés pour vous accompagner dans cette nouvelle étape".