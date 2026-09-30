L’installation du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS) suscite déjà des interrogations au sein de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (Adha). Si l’organisation salue une initiative destinée à renforcer la participation des jeunes à la gouvernance publique, elle estime qu’une évaluation des mécanismes existants aurait dû précéder la création de cette nouvelle instance.

Dans un communiqué publié le 29 septembre, Adha pose une question centrale : « avant de créer ou d’installer de nouvelles instances, pourquoi ne pas évaluer rigoureusement celles qui existent ou ont déjà existé ? » Pour l’organisation, les difficultés auxquelles la jeunesse sénégalaise est confrontée sont pourtant bien identifiées. Emploi, insertion professionnelle, formation, financement, précarité, migration irrégulière et accès aux opportunités constituent toujours des préoccupations majeures. Or, rappelle-t-elle, plusieurs dispositifs ont été mis en place au fil des années pour apporter des réponses à ces problématiques.

Adha cite notamment le Conseil national pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes (CNIEJ), créé par le décret n°2021-172 du 27 janvier 2021. Cette instance avait notamment pour mission de coordonner, suivre et évaluer les politiques d’emploi et d’insertion des jeunes. Le texte prévoyait également l’élaboration annuelle d’un rapport d’évaluation de ces politiques. C’est précisément sur ce point que l’organisation demande des comptes. « Où sont ces rapports ? Quelles recommandations ont-ils formulées ? Lesquelles ont été mises en œuvre ? Avec quels résultats ? », interroge-t-elle. Pour ADHA, ces interrogations renvoient directement aux exigences de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance des politiques publiques.

...L’organisation appelle ainsi à la réalisation d’un audit indépendant, transparent et documenté des politiques, programmes et instances consacrés à la jeunesse. Il s’agirait notamment d’évaluer les résultats obtenus, les ressources mobilisées, les éventuels chevauchements entre dispositifs ainsi que les écarts entre les engagements annoncés et leur mise en œuvre. Dans ce contexte, Adha invite le nouveau Conseil consultatif des jeunes à ne pas devenir « une instance supplémentaire dont les recommandations resteraient sans suite ». L’organisation souhaite au contraire que le CCJS soit un véritable espace de proposition, de participation citoyenne, de suivi et de redevabilité. Elle préconise notamment la publication régulière des avis et recommandations du Conseil, de ses rapports d’activité ainsi que du suivi de leur mise en œuvre.

Pour Adha, l’enjeu dépasse donc la simple consultation de la jeunesse. « Notre jeunesse n’a pas seulement besoin d’être consultée. Elle a besoin d’être entendue, prise en compte et de voir les décisions produire des résultats », soutient l’organisation. Le constat formulé par l’ONG est sans détour : le Sénégal dispose déjà de plusieurs idées, conseils et dispositifs consacrés à la jeunesse. L’urgence serait désormais de mesurer leur efficacité, de publier les bilans et de rendre compte de leur action. « Un conseil de plus ne changera rien si les politiques publiques restent les mêmes », conclut ADHA.