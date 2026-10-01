Le bilan des matchs initiaux de l'ère Patrick Vieira qui coïncide avec le début des éliminatoires de la prochaine CAN est mitigé. Tenu en échec par le Mozambique pour son entrée en lice (1-1), le Sénégal a pu se rattraper ce mardi. Mais ce qu'on peut affirmer d'emblée est que cette entame de Patrick Vieira laisse déjà assez perplexe.

À l'issue de ces deux premières journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations, le Sénégal talonne le Mozambique au classement. Avec le même nombre de points que les Mambas, les Lions ne font pas mieux qu'une seconde place après un match nul et une victoire. C'est déjà là une première surprise dans ce groupe J, car les doubles champions d'Afrique tenus en échec lors de la rencontre inaugurale n'ont pas rassuré leur monde.

Entre les phases offensives tantôt poussives et les pertes de balles intempestives, pour ne citer que ces deux défaillances majeures, au-delà de la situation comptable, c'est dans le jeu même des Lions qu'on ne perçoit pas assez clairement ce mordant.

Avec seulement deux petits buts en autant de sorties, on est tenté de dire que le chantier urgent de Vieira avant la prochaine trêve demeure le secteur offensif. L'équipe nationale a du mal à se créer des situations de buts et dans les rares moments où cela s'est produit, le dernier geste a souvent fait défaut.

Les fans de l'équipe nationale ont besoin de voir du spectacle, une philosophie de jeu claire, des buts, etc. Revenant sur ce deuxième match qui s'est soldé par une victoire tout de même face à l'Éthiopie, le sélectionneur national reconnaît lui-même que la mayonnaise n'a pas encore pris. « Il y a des choses qu'on doit améliorer : la gestion de ces moments forts et de ces moments faibles. Mais encore une fois, je pense qu'on peut être plus agressifs dans cet aspect offensif pour concrétiser les occasions qu'on est en train de se créer ».

Peut-être une circonstance atténuante, n'oublions pas que Vieira a dû faire avec l'absence des leaders d'attaque comme Ilimane Ndiaye, Ismaïla Sarr et surtout Sadio Mané. Sans compter l'absence de Krepin Diatta au poste de latéral droit. En outre, Vieira se cherche encore. La preuve, il a expérimenté deux systèmes de jeu lors de ces échéances. Même si c'est le dispositif à trois défenseurs derrière qui a permis de l'emporter contre l'Éthiopie, l'équipe a pas mal souffert ce mardi contre les Éthiopiens.

Toutefois, Vieira et ses hommes disposent d'une dernière opportunité pour rassurer tout le monde avant la fermeture de cette fenêtre internationale. En effet, il reste encore un match amical contre les Comores dimanche prochain au stade Vélodrome. Sur le papier, ce n'est qu'un match amical ; mais les Lions seront dans l'obligation de l'emporter avec la manière pour que les doutes qui commencent déjà à s'installer fassent long feu.

Par exemple, l'Égypte a étrillé le Sud-Soudan 5 buts à zéro à l'extérieur de surcroît. Le Sénégal doit désormais s'inscrire sur ce genre de dynamique, pulvériser les équipes dites modestes à chaque sortie.

MAMADOU DIOP