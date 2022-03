Un étudiant de l’UVS s’est donné la mort, avant-hier nuit, à l’école 3 de Pikine-ICOTAF. Mbaye Wade a expliqué le mobile de son geste dans une lettre adressée à ses proches.

La nuit du samedi au dimanche, alors que le vigile de l’école 3 de la commune de Pikine-Est, M. Tambédou, faisait sa traditionnelle ronde, avant d’aller dormir, il est tombé sur une scène effarante. Il a aperçu quelque chose de bizarre, à cette heure de la nuit. Il s’est approché pour voir un jeune pendu à un arbre de la cour de l’école. Il a avisé, sur le champ, le directeur de l’école, ainsi que le délégué de quartier. A leur tour, ils ont informé les limiers du commissariat de police de Pikine qui sont venus faire les constats d’usage. Ils ont relevé que la victime portait un blouson de couleur bleue et portait un sac à dos. Le jeune homme pendait au bout d’une corde de couleur blanche nouée autour du cou.

Selon nos informations, aucune trace de lutte ni de violences n’a été constatée sur les lieux. Le corps de la victime, renseignent nos sources, ne présentait aussi aucune blessure. Pour en savoir davantage, ils ont fouillé le sac qu’il portait. Ce qui a permis de savoir qu’il s’appelle Mbaye Wade. Qu’il est né à Kédougou, il y a de cela 25 ans. La fouille a aussi permis de savoir qu’il est un étudiant de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS). Mais, tout laissait croire qu’il n’habite pas la zone.

Quand les hommes du Commissaire Ba, le patron de la police de Pikine, ont mis la main sur son téléphone, ils ont vu qu’il avait publié un peu plutôt sur son statut WhatsApp, les raisons qui l’ont poussé à mettre fin à ses jours : ‘’Si je décide de mettre fin à ma vie, c'est que je ne suis pas du tout stable chez moi. Et le seul responsable n'est personne d'autre que mon père. Oui mon père que je n'estime pas du tout. Un père qui n'est pas mon idole. Un père qui se fiche de la peine de ses enfants. Un père qui ne voit que son intérêt personnel. Un père qui n'aime pas la mère de ses enfants. De par ce petit texte, je demande pardon à tous les gens à qui j'ai peut-être causé de la peine, qui ont souffert à cause de moi. Durant toute ma vie, j'ai regretté de venir au monde. La vie qui est si belle. La vie où tout le monde veut en profiter. La vie où chacun aimerait vivre longtemps voir ces enfants et petits-enfants.’’

Le corps sans vie a été remis aux agents de la brigade nationale des sapeurs-pompiers pour les besoins de l’autopsie. Une enquête a été ouverte par les limiers du commissariat de police de Pikine.

CHEIKH THIAM