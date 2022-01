C’est quasi clair. Mbour va changer de maire. Les tendances des résultats annoncent la chute de l’indéboulonnable socialiste Fallou Sylla qui a déjà fait deux mandats à la tête de la capitale de la Petite Côte. Cheikh Issa Sall, candidat de BBY, Omar Sy du parti Lou Djot Yomb et Me Abdoulaye Tall de Yaw se disputent le podium.

Les élections locales d’hier ont commencé à livrer leurs premières tendances à Mbour. Il y a un ballotage entre trois coalitions. BBY du candidat Cheikh Issa Sall serait en pole position, selon les premiers chiffres reçus à l’issue de ce vote. Le magistrat est talonné par deux grands adversaires qui ne le lâchent pas d’une semelle. Il s’agit de la coalition Yaw de Maitre Abdoulaye Tall et du parti Lou Djot Yomb d’Omar Sy. Ces trois formations politiques se partagent le podium et signent définitivement la fin de règne socialiste dans le département qui était un bastion du PS.

Dans le plus grand centre de la ville, école Omar Guèye qui compte 18 bureaux de vote, Omar Sy a failli créer la surprise du jour avec des scores qui mettent en ballotage tous les résultats. En effet, ce centre témoin de la commune est le lieu de vote du maire sortant El Hadj Fallou Sylla. Il a été laminé par la coalition BBY dans son propre bureau de vote. Dans le bureau 3 qui constitue également le bureau témoin du centre, la coalition BBY arrive en tête avec 81 voix, suivie de Lou Djot Yomb avec 53 voix ; Yaw glane 46 voix, à égalité avec le PS. La coalition Wallu récolte 13 voix. Ces tendances sont consolidées par les résultats des autres bureaux qui concordent avec ces scores enregistrés. Au bureau 2, BBY et Lou Djot Yomb sont à égalité, en tête, avec 66 voix chacun. Au bureau 11 également, c’est le même scénario : Lou Djot Yombb 78, BBY 78. Dans les deux cas, Yaw arrive 3e et assure sa place sur le podium.

En tout état de cause, Mbour va écrire une nouvelle page de son histoire politique. Le bastion des socialistes tombe et Fallou Sylla va indubitablement céder le fauteuil de l’Hôtel de ville. Il a, d’ailleurs, félicité celui qu’il croit être son tombeur. A travers un message qu’il a adressé à Cheikh Issa Sall, Fallou Sylla a fait preuve de fair-play devant le directeur général de l’Agence de développement municipal. ‘’Les Mbourois se sont prononcés et le jeu démocratique s’est fait. Je félicite le vainqueur, mon frère Cheikh Issa Sall, et lui souhaite un plein succès dans l’intérêt de toute la population mbouroise’’, a déclaré le désormais ex-maire de la commune de Mbour. Avant d’ajouter : ‘’J’exprime ma gratitude et mes remerciements à tous les Mbourois et à ceux qui m’ont soutenu durant ces 12 ans à la tête de la mairie et pendant cette campagne électorale. Je serai toujours au service des Mbourois’’, a conclu El Hadj Fallou Sylla.

Avec ces résultats qui restent à confirmer par les cumuls de la Ceda, Mbour a déjà un nouvel édile. Qui des trois, Cheikh Issa Sall, Omar Sy ou Maître Abdoulaye Tall, sera le prochain maire ?

La réponse dans quelques heures, avec les résultats cumulés. Même si les militants de la coalition BBY de Cheikh Issa Sall ont commencé, hier soir, à sillonner la ville pour crier victoire et jubiler, tout se joue désormais entre ces formations politiques.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)