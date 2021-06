Au cœur des mobilisations pour l’accueil populaire du président de la République dans la région de Matam, le garde des Sceaux s’est ému aux larmes, en évoquant sa réussite et celle du Fouta, liées à celle du président de la République Macky Sall.

La série d’inaugurations et de lancements de travaux, débutée depuis samedi dernier, dans le nord du Sénégal, continue. En tournée dans la région de Matam, le président de la République, Macky Sall, est passé au lancement des travaux du centre hospitalier de Matam à Ourossogui et au lancement des travaux de l’aérodrome régional de Matam à Ourossogui. Deux infrastructures majeures pour le développement de la région incluent dans le programme de 450 milliards de francs CFA adopté en Conseil des ministres hier à Matam. Mais également de nouvelles raisons pour les Matamois d’être fier de leur fils.

Parmi ces Foutankés ravis de l’action du chef de l’Etat, Me Malick Sall. Natif de Danthiady, à Ourossogui, le ministre de la Justice participe, en tant qu’un des principaux responsables politiques de la région, à la ferveur populaire qui accompagne la tournée économique du président de la République. Rien dans la mobilisation n’est laissé au hasard pour mobiliser assez de monde pour remercier celui qui est en train de changer le visage des lieux de ses origines.

‘’Hommes politiques, responsables de ce département, nous sommes heureux et fiers de travailler dans cette équipe qui suit les directives du chef de l’Etat. Les Foutankés ont accordé au chef de l’Etat un accueil qu’il n’a jamais connu auparavant. Parce que c’est leur fils et qu’il les a sortis des ténèbres pour les mettre au diapason du reste du Sénégal et du reste de l’humanité’’, retient-il.

Cette assurance, le garde des Sceaux l’explique par les nombreuses réalisations faites dans la région depuis l’accession au pouvoir de Macky Sall. Une liste loin d’être exhaustive pour Me Sall : ‘’Nous avons d’excellentes routes, de l’eau à gogo, une bonne couverture du réseau de télécommunications. La revendication majeure des Foutankés était la route du Dandé Mayo. Le président Macky Sall a procédé, mardi, à Nguidjilone, à la pose de la première pierre pour la route du Dandé Mayo Nord. Aujourd’hui, à Kadalal, il en fera de même dans le Dandé Mayo Sud. Dans la période de la Covid, le ministre de la Santé avait promis la construction d’un hôpital de dernière génération. En moins d’un an, ce projet est devenu une réalité. Bientôt, Air Sénégal pourra atterrir à Ourossogui. Ce qui va nous faciliter la vie tout en développant le potentiel touristique de cette région.’’

L’émotion de Me Malick Sall

Du site devant accueillir le futur aérodrome au village de Danthiady, il suffit de parcourir quelques kilomètres. La symbolique est énorme pour l’enfant du pays qui se remémore tout le chemin parcouru. ‘’Je suis née ici et j’ai étudié à Danthiady. J’ai pratiqué l’agriculture et j’ai été berger. En tant qu’apprenant, j’ai connu la faim à Saint-Louis. Je n’aurais jamais imaginé être ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la République du Sénégal et monter des escaliers avec des gardes rouges à mes côtés. De surcroît, connaître un Conseil présidentiel à Matam. Je ne peux en remercier que le président Macky Sall’’, assure-t-il. Avant d’ajouter, quelques larmes aux yeux : ‘’Si mes parents avaient été là, je pense qu’ils auraient été fiers de leur fiston. Je les remercie pour l’éducation qu’ils m’ont donnée et je remercie le bon Dieu qui m’a gâté.’’

Pour le ministre de la Justice, voir Macky Sall revendiquer fièrement sa descendance du Fouta, est une immense satisfaction. ‘’Et il peut l’être, assure-t-il, vu ce qu’il a réalisé pour la région. J’ai envoyé un message au président de la République avant son départ, pour lui dire qu’il constatera, lors de cette tournée, que les faiseurs de buzz dans les médias sociaux sont pratiquement inexistants dans le Fouta’’.

Moment tout trouvé pour répondre aux accusations de tournée politique du président de la République déguisée en tournée économique. Pour le garde des Sceaux, tout acte posé par le président de la République est un acte politique. L’important est la manière de l’interpréter.

Mais, constate-t-il, ‘’Macky Sall est venu dans le Fouta, parce qu’il travaille. De Kaffrine à Matam, en passant par Kédougou, Saint-Louis et Podor, partout où il est passé lors de ses tournées, il a inauguré des infrastructures de dernière génération qu’il a bâties. Son credo, c’est l’équité territoriale et l’équité sociale’’.

Lamine Diouf