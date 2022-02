Après avoir déclaré vaincue, lors des dernières élections locales, la Grande coalition Wallu Sénégal/Pikine (GCWS) a déposé un recours. Selon Me Ousseynou Ngom du pool des avocats constitué, ils ont toutes les preuves qui montrent que leur client, Dr Cheikh Dieng, a gagné les élections. Présent à cette rencontre, Ousmane Sonko a lancé un appel pour une mobilisation totale pour faire face à Macky Sall.

Une semaine après les élections locales et quelques jours après la proclamation des résultats par la Commission départementale de recensement des votes qui a déclaré vainqueur la coalition Benno Bokk Yaakaar, on joue les prolongations à Pikine, entre la mouvance présidentielle et la Grande coalition Wallu Sénégal/Pikine. Cette dernière, pour obtenir gain de cause, a constitué un pool d’avocat composé de Maitres Ousseynou Ngom, Fodé Ndiaye, Mouhamadou Bamba Cissé, et El Mamadou Ndiaye.

D’après Me Ngom, ils ont introduit un recours en annulation devant la Cour d’appel de Dakar. Un recours dirigé contre les élections municipales du 23 janvier pour la ville de Pikine. ‘’Nous avons constaté, effectivement, que la coalition Benno Bokk Yaakaar a été déclarée vainqueur. Seulement, des irrégularités manifestes ont été notées dans plusieurs bureaux de vote, centres de vote et communes. Contrairement à ce qui passe dans ces genres de situations, nous avons des preuves matérielles, parce que c’est cela les difficultés dans ce genre de situation. Les preuves sont importantes, car je rappelle que la cour juge sur pièce. Nous avons pu déceler au moins cinq irrégularités patentes qui entachent directement la validité du scrutin. Je précise bien que ces irrégularités ne portent pas sur un, deux ou trois procès-verbaux, mais sur une centaine, si je peux bien m’exprimer ainsi. Ce n’est pas une exagération’’, a confié Me Ngom lors d’un point de presse tenu à Pikine.

Il poursuit : ‘’Cela veut dire qu’aujourd’hui, nous demeurons convaincus que si la Cour d’appel fait droit à notre requête, et on a vraiment toutes les raisons d’y croire, car nous avons des raisons objectives, des arguments fouillés et assis sur des preuves irréfutables, que notre recours va aboutir. Si, éventuellement, ce recours aboutissait, il est évident que la grande Coalition Wallu Sénégal/Pikine, dirigée par le maire Dr Cheikh Dieng, gagnera les élections’’.

‘’La réalité est que Macky Sall a perdu ces élections’’

Venu prêter main-forte à la Grande coalition Wallu Sénégal/Pikine, le leader du Pastef a confié que ce combat est celui de tous les Sénégalais et qu’importe là où ils se trouvent. Pour Ousmane Sonko, cette situation est une stratégie que Macky Sall a planifiée depuis longtemps. ‘’Le gouvernement a des méthodes qui tournent autour de la tortuosité ou de tout faire pour voler et de rendre ce qu’ils ont volé licite. Il avait ciblé certaines personnes et certaines communes qu’il ne voulait perdre aucunement. Par exemple, le nord du pays, il pense que c’est son titre foncier. Il avait entre ses mains des sondages qui lui montraient que si jamais l’opposition compétit dans cette partie du Sénégal, il allait perdre pas mal de communes. Dans sa tête, s’il y perd une commune, ce sera une défaite suprême. C’est la raison pour laquelle il a tout fait pour que des listes de l’opposition du Nord ne puissent pas prendre part à ces élections. Il a fait la même chose à Kédougou, d’autres zones et à Pikine. Il l’avait planifié’’, a déclaré Sonko.

Le leader du Pastef de poursuivre : ‘’Je vous dis qu’il ne sera pas un combat facile, car la réalité est que Macky Sall a perdu ces élections. C’est la raison pour laquelle ils sont devenus drôles devant la population. Ils ont reçu une cinglante défaite. D’ailleurs, pour montrer qu’on a repris le drapeau de l’APR entre leurs mains, je me suis habillé aujourd’hui en marron-beige.’’

Il est d’avis que la bataille sera âpre, mais qu’ils pourront la gagner, car tout est basé sur la détermination. ‘’Macky est sans état d’âme. On n’a jamais eu un président comme lui. Le genre de personnes comme Macky ne connaît que les confrontations. C’est la seule option qui nous permettra de reprendre de force ce qui nous revient de droit. Autant il se cache derrière les forces de défense et de sécurité, autant il est un peureux. Seule la commune de Pikine lui reste, car il a perdu les plus grandes villes du Sénégal. Il a perdu l’électorat du Sénégal. Quand j’ai vu les éléments, j’en ai discuté avec nos avocats et ils nous ont fait comprendre que c’est du béton’’, a-t-il lancé aux libéraux présents.

Ousmane Sonko engage tous les militants à s’armer de détermination. ‘’Nous menons un combat qui nécessite de grandes stratégies. C’est la raison pour laquelle je dis à tous ceux qui sont avec nous ou nos sympathisants que ce combat est le leur. Faites tout ce que vous devez faire pour le gagner, car tout ce qu’ils veulent est de faire perdre cette commune à l’opposition. Nous allons y mettre tous nos moyens, nos forces. Tout ce qui affaiblit Macky Sall nous grandit. Ce n’est pas une histoire de Pikinois, mais de tous. Je lance un appel à la justice, à l’union des magistrats et aux juridictions d’appel, pour qu’elles assument une neutralité sur cette question. La justice est un pilier important. Elle ne doit plus refaire l’erreur qui avait valu à ce pays beaucoup de violences dans le passé. Il faut qu’elle refuse d’être instrumentalisée et manipulée. Qu’elle dise le droit et rien que le droit. Battons-nous pour récupérer ce qui nous revient de droit’’.

CHEIKH THIAM