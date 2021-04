Agir en anticipant, c’est l’invite du ministre des Forces armées à l’endroit du Cemga, pour répondre aux questions de l’heure.

‘’Je sais que vous mesurez avec justesse l’ampleur de votre tâche. Le président de la République et chef suprême des armées, en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance, car il a reconnu en vous la compétence et les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire des armées l’outil performant dont la nation toute entière est fière’’.

C’est par cette note d’optimisme que le ministre des Forces armées (MFA) a installé hier le nouveau Cemga. Selon Me Sidiki Kaba, le parcours du général de corps d’armée Cheikh Wade, donne la pleine mesure de vos capacités à tenir et raviver le flambeau. Le capital d’expérience engrangé dans toutes les stations, qu’il a eu à diriger, notamment sous le feu, lui a permis de se forger une connaissance profonde des hommes et des arcanes de l’Institution militaire, le destinant ainsi parfaitement à occuper la délicate et très exigeante fonction de sous-chef d’Etat-major général des armées. ‘’Vous y avez conduit avec succès des dossiers structurants à côté de votre prédécesseur.

En votre qualité d’officier général dont la carrière est fortement marquée par les opérations, votre nomination tombe à un moment où la maitrise des savoir-faire, du cœur de métier de notre institution est plus que jamais nécessaire, au regard du contexte stratégique mouvant, marqué par le développement et le durcissement des menaces aux multiples facettes. Les armées, dans leurs différentes composantes terrestre, maritime et aérienne, garantissent en permanence l’intégrité de notre territoire et notre souveraineté. A ce titre, la protection de nos approches maritimes, notamment au regard des richesses halieutiques et énergétiques dont recèlent nos océans, revêt un intérêt stratégique, objet de l’attention des plus hauts décideurs politique’’, a laissé entendre Me Kaba.

‘’Il nous faut donc être prêts, c'est-à-dire anticiper et être en capacité d’agir. Nul secret dans ce domaine : nous devons disposer d’une ressource humaine instruite, entraînée et bien commandée, mais aussi de capacités adaptées et d’équipements spécialisés. C’est la feuille de route, mon général, tracée par Macky Sall, Chef de l’Etat et Chef suprême des armées, depuis son accession à la tête du pays. L’amélioration de la condition militaire, partie intégrante de l’efficacité opérationnelle, la préparation opérationnelle des forces, le renforcement de nos capacités de renseignement et d’action spéciale, l’acquisition d’équipements majeurs demeurent plus que jamais des priorités’’.

Le ministre Kaba pense, ainsi, que les nombreux programmes dans le domaine des ressources humaines, des infrastructures et des équipements restant à exécuter dans le cadre de ce projet majeur, constituent-ils un vaste chantier qu’il lui appartiendra de mener, avec le sens du commandement et du coaching connu chez lui. ‘’Nul doute que sous votre conduite, les armées répondront, comme elles l’ont toujours fait, aux attentes légitimes de la nation, qui a consenti des efforts financiers considérables pour doter ses forces des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Dans cette noble et redoutable entreprise que vous appréhenderez avec intelligence et fermeté, je vous assure de mon soutien total et de celui de tous mes collaborateurs, afin d’atteindre le seul but qui vaille : la stabilité de notre pays, la sécurité de nos concitoyens et le développement de notre cher pays le Sénégal. Mon général, les armées sénégalaises ont atteint une maturité et des capacités qui leur confèrent une grande crédibilité au plan national et international. Il s’agit là d’un legs précieux de vos prédécesseurs, qu’il vous appartiendra de fructifier. J’ai la conviction profonde que, dans l’accomplissement de votre mission, vous mobiliserez toute votre énergie et votre grande expérience pour réaliser les grandes ambitions que vous vous êtes fixées pour les armées, avec le soutien total de tous vos collaborateurs’’, a conclu le ministre des Forces armées.

CH. THIAM